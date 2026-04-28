Orta Segment Telefonları Uçuracak MediaTek Dimensity 7450 ve 7450x İşlemciler Duyuruldu

MediaTek, orta üst segment telefonlarda kullanılacak yeni işlemcileri Dimenisty 7450 ve 7450x'i duyurdu.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünya çapında milyonlarca insanın kullandığı Android telefonlara güç veren işlemcileriyle tanıdığımız MediaTek, şimdi de yepyeni çiplerle karşımıza çıktı. Dev firma, Dimensity 7450 ve Dimensity 7450x ismini verdiği yeni işlemcilerini gerçekleştirdiği bir lansman ile resmen tanıttı.

Dimensity 7450 serisi işlemciler, orta-üst segmentte konumlanan telefonlarda karşımıza çıkacak. İnanılmaz büyük yenilikler içermeseler de performans konusunda dikkat çeken iyileştirmeler var.

Orta Segment Telefonları Uçuracak MediaTek Dimensity 7450 ve 7450x İşlemciler Duyuruldu
Dimensity 7450 ve 7450x neler sunuyor?

Her iki yonga seti de 2.6 GHz hızında çalışan 4 adet Cortex-A78 çekirdeği ve 2.0 GHz hızında çalışan 4 adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan aynı sekiz çekirdekli yapıyı kullandığı için bir CPU yükseltmesi görmüyoruz. Grafik işlemcileri de hâlâ Mali-G615 MC2. İşlemcilerinin ikisinin de 4 nm sürecinden geçerek üretildiğini belirtelim.

MediaTek, yapay zeka gücünde bir iyileşme olduğunu vurguluyor. Buna göre 6. nesil NPU işlemcilerin yapay zekâ performansında %7 civarında iyileştirme yapılmış. Bunun özellikle fotoğrafçılıkla ilgili yapay zekâ görevlerinde belirgin olduğunu söylüyor.

Oyun performansı en önemli kısımlardan. Çipler, MediaTek HyperEngine teknolojisi ve Adaptive Gaming Technology 3.0 ile geliyorlar. Bu özellikler, oyun seansları sırasında performansı ve güç tüketimini dinamik olarak dengelemek üzere tasarlanmış. Böylece üst seviye oyun performansı alırken yüksek verimlilik sağlanabiliyor. Bağlantı özellikleri arasında Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 ve 3CC taşıyıcı birleştirme desteğiyle 3,27 Gbps'ye kadar 5G indirme hızları yer alıyor.

Kamera tarafında ise her iki işlemci de Imagiq 950 ISP aracılığıyla 200 megapiksele kadar kamera sensörlerini destekliyor. Çipler ayrıca 4K HDR video kaydı, donanım destekli gürültü azaltma ve Google Ultra HDR görüntüleme desteği sunuyor. Hem Dimensity 7450 hem de Dimensity 7450X, 6400 Mbps'ye kadar bellek hızlarıyla LPDDR5 ve LPDDR4X RAM desteğine sahip. Depolama açısından ise yonga setleri UFS 2.2 ve UFS 3.1 depolama standartlarıyla uyumlu. Aralarında öyle inanılmaz farklar yok diyebiliriz. En önemli fark, Dimensity 7450X modelinin katlanabilir cihazlara da destek sunması.

