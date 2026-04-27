Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Bomba İddia: OpenAI, Apple ve Samsung'a Rakip Olacak Yapay Zekâ Telefonu Üzerinde Çalışıyor!

OpenAI'ın, yapay zekâ yeteneklerini temel alan bir telefon için Qualcomm ve MediaTek ile birlikte çalışmaya başladığı iddia edildi. Şirket, sektörde bir devrim yaratabilir.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en çok kullanılan yapay zekâ uygulaması ChatGPT’nin arkasındaki şirket olan OpenAI, alanında en önde gelen şirketlerden biriydi. Şimdi ise teknoloji dünyasından doğru çıkan sızıntılar yapmasıyla bilinen ünlü analist Ming-Chi Kuo’dan OpenAI hakkında çok büyük iddialar geldi.

Kuo tarafından ortaya atılan iddialara göre OpenAI, yakında akıllı telefon sektörüne de atılmayı planlıyor. Öyle ki Apple ve Samsung gibi markalara rakip olabilecek, üretken yapay zekâ özelliklerini temel alan bir telefonun geldiğini görebiliriz.

İçerikten Görseller

Telefon için MediaTek ve Qualcomm ile ortak çalışıyor

Kuo’nun X üzerinden yayımladığı gönderiye göre OpenAI, akıllı telefon işlemcileri geliştirmek için MediaTek ve Qualcomm ile birlikte çalışmaya başladı. Analiste göre, şirket ayrıca Luxshare isimli firma ile özel sistem ortak tasarımı ve üretim ortağı olarak iş birliği yapmaya başladı. Bu kapsamda yapay zekâ ajanları özelliklerini temel alan bir telefon gelebileceği öne sürüldü ve seri üretimin 2028 gibi başlayabileceği iddia edildi.

Akıllı telefonlar son yıllarda yapay zekâ özellikleriyle donatılmaya başlamış olsa da öyle “devrim yaratacak” değişiklikler pek görememiştik. Kuo’ya göre OpenAI, bunu değiştirmek istiyor. Şirketin çabalarının merkezinde yapay zekâ ajanı tarafından yönetilen bir akıllı telefon fikri yer alıyor. Kullanıcılar birden fazla uygulama arasında gezinmek yerine, görevleri tamamlamak için yapay zekâya güvenecek ve böylece kullanıcıların ihtiyaçları doğrudan karşılanacak.

Şirket, hem işletim sistemi hem de donanımı kontrol ederek tam bir entegre yapay zekâ deneyimini telefonlara getirmek istiyor. Şimdilik iddiada yer alan bilgiler bu kadar. Tamamen bir iddia olduğunu, henüz resmîleşen kesin bir şey olmadığını unutmamak gerek. OpenAI’ın akıllı telefon sektörüne girişi bu kategoride büyük yeniliklere yol açabilir. Neler olacağını zamanla göreceğiz.

OpenAI Yeni İlkelerini Açıkladı: 6 Yılda Neler Değişti, Neler Aynı Kaldı? OpenAI Yeni İlkelerini Açıkladı: 6 Yılda Neler Değişti, Neler Aynı Kaldı?

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

iPhone 18 Pro'nun Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı: Yeni Renge Hayran Kalacaksınız!

iPhone 18 Pro'nun Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı: Yeni Renge Hayran Kalacaksınız!

Türkiye'ye de Gelecek iPhone Benzeri Tasarımlı HONOR 600 Serisi Tanıtıldı: İşte Fiyatları ve Özellikleri

Türkiye'ye de Gelecek iPhone Benzeri Tasarımlı HONOR 600 Serisi Tanıtıldı: İşte Fiyatları ve Özellikleri

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Çok Uygun Fiyata 7000 mAh Bataryayla Gelen POCO M8 5G Tanıtıldı

Çok Uygun Fiyata 7000 mAh Bataryayla Gelen POCO M8 5G Tanıtıldı

OnePlus Ace 6 Ultra, Kelimenin Tam Anlamıyla Oyun Konsoluna Dönüşecek

OnePlus Ace 6 Ultra, Kelimenin Tam Anlamıyla Oyun Konsoluna Dönüşecek

A101, Uygun Fiyata Samsung Galaxy S26 Ultra, S25 Ultra, Z Flip7 FE Satmaya Başladı!

A101, Uygun Fiyata Samsung Galaxy S26 Ultra, S25 Ultra, Z Flip7 FE Satmaya Başladı!

Arkadan Bakınca iPhone'a Benzeyen Aşırı Uygun Fiyatlı Telefon POCO C81 Tanıtıldı

Arkadan Bakınca iPhone'a Benzeyen Aşırı Uygun Fiyatlı Telefon POCO C81 Tanıtıldı

Akıllı Telefon Yapay Zeka OpenAI

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toplam Fiyatı 1.140 TL Olan 4 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 1.140 TL Olan 4 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

600 Kilometre Menzilli Hyundai IONIQ V Tanıtıldı

600 Kilometre Menzilli Hyundai IONIQ V Tanıtıldı

Fiat'ın Egea Yerine Türkiye'de Üreteceği Yeni Otomobilin Yeni Fotoğrafları Ortaya Çıktı: İşte Muhtemel Özellikleri

Fiat'ın Egea Yerine Türkiye'de Üreteceği Yeni Otomobilin Yeni Fotoğrafları Ortaya Çıktı: İşte Muhtemel Özellikleri

Gang of Dragon'ın Geliştiricisi YouTube Kanalını ve Tüm Videolarını Sildi!

Gang of Dragon'ın Geliştiricisi YouTube Kanalını ve Tüm Videolarını Sildi!

135 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

135 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

DJI, Yeni Drone Serisini Tanıttı: Karşınızda Yeni Başlayanlar İçin Müthiş Özellikler Sunan DJI Lito 1 ve Lito X1

DJI, Yeni Drone Serisini Tanıttı: Karşınızda Yeni Başlayanlar İçin Müthiş Özellikler Sunan DJI Lito 1 ve Lito X1

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com