OpenAI'ın, yapay zekâ yeteneklerini temel alan bir telefon için Qualcomm ve MediaTek ile birlikte çalışmaya başladığı iddia edildi. Şirket, sektörde bir devrim yaratabilir.

Dünyanın en çok kullanılan yapay zekâ uygulaması ChatGPT’nin arkasındaki şirket olan OpenAI, alanında en önde gelen şirketlerden biriydi. Şimdi ise teknoloji dünyasından doğru çıkan sızıntılar yapmasıyla bilinen ünlü analist Ming-Chi Kuo’dan OpenAI hakkında çok büyük iddialar geldi.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Kuo tarafından ortaya atılan iddialara göre OpenAI, yakında akıllı telefon sektörüne de atılmayı planlıyor. Öyle ki Apple ve Samsung gibi markalara rakip olabilecek, üretken yapay zekâ özelliklerini temel alan bir telefonun geldiğini görebiliriz.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Telefon için MediaTek ve Qualcomm ile ortak çalışıyor

Kuo’nun X üzerinden yayımladığı gönderiye göre OpenAI, akıllı telefon işlemcileri geliştirmek için MediaTek ve Qualcomm ile birlikte çalışmaya başladı. Analiste göre, şirket ayrıca Luxshare isimli firma ile özel sistem ortak tasarımı ve üretim ortağı olarak iş birliği yapmaya başladı. Bu kapsamda yapay zekâ ajanları özelliklerini temel alan bir telefon gelebileceği öne sürüldü ve seri üretimin 2028 gibi başlayabileceği iddia edildi.

Akıllı telefonlar son yıllarda yapay zekâ özellikleriyle donatılmaya başlamış olsa da öyle “devrim yaratacak” değişiklikler pek görememiştik. Kuo’ya göre OpenAI, bunu değiştirmek istiyor. Şirketin çabalarının merkezinde yapay zekâ ajanı tarafından yönetilen bir akıllı telefon fikri yer alıyor. Kullanıcılar birden fazla uygulama arasında gezinmek yerine, görevleri tamamlamak için yapay zekâya güvenecek ve böylece kullanıcıların ihtiyaçları doğrudan karşılanacak.

Şirket, hem işletim sistemi hem de donanımı kontrol ederek tam bir entegre yapay zekâ deneyimini telefonlara getirmek istiyor. Şimdilik iddiada yer alan bilgiler bu kadar. Tamamen bir iddia olduğunu, henüz resmîleşen kesin bir şey olmadığını unutmamak gerek. OpenAI’ın akıllı telefon sektörüne girişi bu kategoride büyük yeniliklere yol açabilir. Neler olacağını zamanla göreceğiz.