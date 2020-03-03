Samsung, Yeni Kavisli Monitör Serisi T55’i Tanıttı

Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung, ofis kullanımını hedefleyen ve üç farklı modelden oluşan yeni kavisli monitör serisi T55'i tanıttı. Monitörler; 24, 27 ve 32 inç olmak üzere boyutlarıyla birbirinden ayrılıyor.

Kavisli ekranların popülerleşmesinde büyük bir rolü olan Samsung, yıllardır pek çok sayıda monitörünü kavisli panellerle birlikte duyurdu. Tanıtılan bu monitörlerin büyük bir çoğunluğu oyunculara yönelik olurken yalnızca küçük bir kısmı diğer kullanım alanlarına yönelikti. Bu noktada Samsung, yeni tanıttığı T55 serisiyle birlikte ofis kullanımını hedefliyor.

Teknoloji üreticisi, T55 serisi modellerinde piyasadaki 1800R ve 1500R modellerin aksine 1000R kavis sunuyor. Monitör serisinde C24T55, C27T55 ve C32T55 olmak üzere üç farklı model bulunuyor. Bu modeller, isimlerinden de anlaşılacağı üzere 24, 27 ve 32 inç ekran boyutlarıyla birbirinden ayrılıyor ancak monitörlerin pek çok özelliğinin ortak olduğunu söyleyebiliriz.

Samsung’un yeni kavisli monitör ailesi T55 neler sunuyor?

Her biri LCD teknolojisiyle gelen monitörler, maksimum 250 nit parlaklık ile birlikte 3000:1 kontrast oranı, 4 ms tepki süresi ve 75 Hz ekran yenileme hızı sunan 1920x1080 çözünürlüğünde VA panel kullanıyor. Bununla birlikte sRGB spektrumunun 1,193’ünü kapsayan ekranlar, Adobe RGB’ninse 0,8884’ünü başarılı bir şekilde görüntüleyebiliyor. Ayrıca monitörlerin AMD FreeSync teknolojisini desteklediğini de belirtelim.

Tasarım tarafına gelince monitörler, oyuncu monitörleri gibi göz dolduran bir tasarımın aksine daha sade ve minimalist bir tasarım çizgisinde buluşmuş gibi görünüyor. Bu noktada arka tarafı kumaş dokusunda olan monitörlerin çerçevesize yakın bir deneyim sunduğunu söylemek de mümkün.

Monitörler ofis ortamına göre tasarlandığı için bağlantı özellikleri de bu yönde diyebiliriz zira cihazların her birinde bulunan HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 ve D-Sub girişleri görüntü aktarımı için kullanılabiliyor. Öte yandan 24 inçlik modelde bulunmayan 5 W'lık dâhili hoparlörler, hem 27 inç hem de 32 inç modellerinde yer alıyor.