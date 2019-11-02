MediaTek, 5G’yi tüm dünyaya yayma amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Weibo’da ortaya atılan bir iddiaya göre işlemci üreticisi, 7 nm FinFET üretim sürecine sahip orta sınıf 5G destekli bir işlemci üzerinde çalışıyor.

MediaTek’in 5G’yi geniş kitlelere ulaştırma planlarını ilk kez duymuyoruz ancak şimdi işlemci geliştiricisinin 5G destekli orta sınıf işlemcileri hakkında çalışmalar gerçekleştirdiği hakkında biraz daha fazla bilgiye sahibiz.

MediaTek, yakında birkaç cihazda görülmesi beklenen ilk 5G işlemcisinin adını henüz duyurmadı ancak bu işlemcinin içine entegre edilmiş Helio M70 modeminin olacağını biliyoruz. İşlemci, Arm’ın Cortex-A77 işlemci çekirdeği ve Mali-G77 GPU çekirdeğini de içerisinde barındıracak. Şimdi ise, MediaTek’in üzerinde çalıştığı bir başka 5G modemi hakkında bilgiler ortaya çıktı. Ortaya atılan iddialar eğer doğruysa bu işlemci fiyatıyla bir hayli sevindirecek.

İddia Weibo'da ortaya atıldı

Bu bilgi, birkaç gün önce Redmi’nin MediaTek’in 5G işlemcisiyle gelecek bir telefon ürettiğini ortaya çıkaran Weibo’da saygınlık kazanmış Digital Chat Station tarafından verildi. İddiaya göre işlemci üreticisi, 2020’de uygun fiyatlı bir 5G işlemciyi piyasaya sürmek konusunda çok kararlı. Weibo'da MediaTek'in ayrıca Helio M70 modemini de içeren ancak daha güçlü A77 çekirdeği yerine Cortex-A76 CPU çekirdeğine sahip olacağını belirten ikinci bir 5G işlemciye sahip olacağı da iddia edildi.

Yeni gelecek işlemcinin, 7 nm üretim FinFET üretim sürecine sahip olacağı ve SA ve NSA ağlarını destekleyeceği belirtiliyor. Bu özel işlemcinin yüksek fiyatlı telefonlara geleceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz çünkü iddialara göre bu işlemci 300 doların (yaklaşık 1700 TL) altında satılan telefonlara güç verecek. 300 doların altında 5G destekli bir telefon oldukça hızlı bir şekilde satılması bekleniyor.

İşlemcinin ne zaman açıklanacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Bu yüzden hangi markaların hangi modelleri bu işlemciyi kullanacak henüz belli değil. İlerleyen süreçlerde bu 5G desteğine sahip olan orta sınıf işlemci hakkında daha çok bilginin ortaya çıkmasını bekliyoruz.