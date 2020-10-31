ABD'de Yaşayan Türk Doktor: Covid-19'un Tedavisi Bulundu

ABD'de yaşayan Türk Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Twitter hesabından paylaştığı bir videoda Covid-19'un kesin tedavisinin bulunduğunu iddia etti. Başkan Trump'a da aynı tedavinin uygulandığını söyleyen Çilingiroğlu, "Virüsün kesin tedavisini bulunmuştur" dedi.

Son dönemlerde açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ABD'de yaşayan Dr. Mehmet Çilingiroğlu, paylaştığı yeni bir videoda yeni tip koronavirüsün (COVID-19) kesin tedavisinin bulunduğunu açıkladı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Çok ama çok sevinçliyim" diyen Çilingiroğlu, geliştirilen antikorlar sayesinde koronavirüs salgınının biteceğini iddia etti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın da aynı tedaviyi aldığını söyleyen Çilingiroğlu, rekombinant teknolojisiyle geliştirilen Monoklonal antibodylerin yeni tip koronavirüse karşı kesin tedavi olacağını belirtti.

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu'nun Twitter hesabından paylaştığı video:

Sözlerine "O kadar güzel ve taze bir haberim var ki size" sözleriyle başlayan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Çilingiroğlu, rekombinant teknolojisiyle geliştirilen monoklonal antibody tedavisinin Faz 2 – Faz 3 çalışmalarının açıklandığını söyledi.

Çilingiroğlu, rekombinant tedaviyi alan yaklaşık 700-800 kişilik hasta grubunda kötüleşmenin engellendiği ve virüsün temizlendiğini belirtti. Türk doktor ayrıca bu hastaların ayakta tedavi edildiğini de belirtti.

Bu tedavi sayesinde hastanelerde yoğun bakımların biteceğini söyleyen Çilingiroğlu, fiyat noktasında ise tedavinin ücretsiz olmayacağını ancak sürümden kazanmak amacıyla fiyatın belli bir rakama ineceğini belirtti. Çilingiroğlu, sözlerini "Virüsün kesin tedavisini bulunmuştur" ifadesiyle tamamladı.

Başkan Donald Trump'a tedavi için antikor kokteyli uygulanmıştı:

Bu ayın başlarında koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'a henüz deneysel aşamadaki bir antikor tedavisi uygulanmıştı. Doktoru Sean Conley'in açıkladığına göre Başkan Trump'a bağışıklık sistemini virüsle savaşta güçlendirecek iki 'Monoklonal' antikorun birleşimi verildi.

Antikor kokteyli olarak bilinen ve Regeneron firması tarafından üretilen ilaç, Covid-19'a neden olan koronavirüsün ana proteinine yönelerek virüsü etkisiz hale getirmeyi amaçlıyor. Biri insan, bir diğeri ise farelerden alınan iki antikorun birleşiminden elde edilen kokteyl bağışıklık sisteminin virüse karşı harekete geçmesini sağlıyor.

Antikor tedavisinin yanında Trump'a ayrıca Covid-19 tedavisinde sıklıkla kullanılan Remdesivir ve Deksametazon ilaçlarının verildiği de biliniyor.