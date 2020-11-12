Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü'nün (MieS) düzenlediği Endüstri Mühendisliği Günleri, 13-14 Kasım'da online olarak düzenlenecek.

20 yıllık oldukça uzun bir geçmişe sahip olan Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü (MieS), “Widen Your Perspective!” mottosuyla düzenleyeceği Endüstri Mühendisliği Günleri’nde, iş dünyasına giriş yapmaya hazırlanan öğrencileri, sektörde kendini kanıtlamış başarılı endüstri mühendisleri ile bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Tamamen ücretsiz bir şekilde kayıt olabileceğiniz bu yılki Endüstri Mühendisliği Günleri’nde Bakkavor’dan Umran Beba, O2o Food Tech’ten Güvenç Dönmez, Aksa Akrilik’ten Lale Saral Develioğlu, Turkcell Akademy’den Deniz Aksoy gibi sektörün tecrübeli isimleri konuşmacı olarak yer alacak.

13-14 Kasım tarihlerinde Holacon Live Event üzerinden saat 12:00 itibarıyla gerçekleştirilecek olan Endüstri Mühendisliği Günleri’nde katılımcılar, sanal fuaye alanında şirketlerden temsilciler ile görüşmeler gerçekleştirebilecek, networking masalarında ise yeni ilişkiler kurup internet bir ortam oluşturabilecekler.

Sürpriz çekilişler ve hediyelerin olacağı, ayrıca katılımcılara katılım belgesi takdim edileceği Endüstri Mühendisliği Günleri etkinliğine kayıt olmak için buraya tıklayabilirsiniz.