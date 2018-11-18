Meitu MP1801’in Özellikleri İlk Kez Görüntülendi

Meitu MP1801’in teknik özellikleri, ilk kez, ünlü Çin telekomünikasyon internet sitesi TENAA’da görüntülendi. 5 kameralı telefon, Android 9 ile birlikte gelecek ve birçok farklı renk seçeneğinde satışa çıkacak.

Çinli uygulama yapımcısı ve telefon üreticisi Meitu, şu an yalnızca sertifikasını aldığı ve piyasaya sürmeyi planladığı yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Sertifika bilgilerinden elde edilen verilere göre cihazın ilgi çekici bazı özellikleri bulunuyor.

Meitu MP1801, 6.21 inç boyutunda, 2248x1080 çözünürlükte OLED bir ekrana sahip. Cihazın işlemcisi 4 çekirdeği 2.6 GHz’de, 4 çekirdeği 1.7 GHz’de çalışan 8 çekirdekli bir işlemci. İsmi verilmeyen işlemci 8 GB’lık bir RAM ve 128 GB ya da 256 GB’lık hafıza seçenekleriyle kombine edilmiş.

Cihazın ilgi çeken bir diğer özelliği de kameralar. Cihazın arkasında 12 MP + 20 MP + 8 MP çözünürlüklerinde 3 kamera kullanılmış, ön tarafta ise 12 MP + 8 MP çözünürlüklerinde iki kamera bulunuyor. Cihaz parmak izi okuyucu da içerirken Android 9 Pie ile birlikte geliyor. Hızlı şarj destekli 3.400 mAh pilinin olduğunu da ekleyelim.

MP1801’in fiziksel özelliklerine gelecek olursak, 176 x 75 x 10.55 mm ölçülerinde ve 207 g ağırlığında olduğunu söyleyelim. Kırmızı, Beyaz, Nane Yeşili, Pembe, Tavus Kuşu Mavisi ve Turuncu renk seçenekleriyle MP1801, her zevke hitap edeceğe benziyor. Meitu, telefonlarında parlak renkler kullanmayı çok seven bir firma ve bu telefonda da çok geniş renk skalasını kullanıcılarının beğenisine sunuyor.

Henüz telefona ait görseller paylaşılmış değil. Teknik özellikleri dikkat çeken bu telefonun görüntüsünün nasıl olacağını yakın zamanda görmeyi umuyoruz.