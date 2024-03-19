Kripto para yatırımcıları, son zamanlarda kripto para piyasasında heyecan verici gelişmelere tanıklık etti. Bu içerikte son iki ayda kripto para piyasasında yaşanan fiyat değişimlerine göz atacağız.

Özellikle Bitcoin ETF’lerinin onaylanması ve Nisan 2024’te yaşanacak halving (yarılanma), kripto para piyasasında olumlu rüzgârlar esmesine sebep olmuştu. Bu gelişmelerin akabinde ortaya çıkan önemli fırsatlar, yatırımcıların yeniden umutla dolmasını sağlayarak piyasada önemli bir yükseliş trendi görülmesini sağladı.

Kripto para birimlerinin hızla değişen doğasında son 60 gün içerisinde olan biteni anlamak için CoinMarketCap tarafından sunulan verileri inceledik.

Bu verilere göre stabil kripto paralar haricindeki kripto para birimlerinde ve sektörlerinde son iki ay içinde yaşanan fiyat değişimlerine göz atacağız. Hazırlamış olduğumuz listelerdeki kripto paraların piyasa değerlerine göre sırlandığını belirterek bu listeleri incelemeye başlayalım.

Öncelikle en yüksek piyasa değerine sahip kripto paralar ile başlayalım.

Sıra No Kripto Para Birimi Güncel Fiyat 60 Günlük Fiyat Değişimi (Artış) Bitcoin $68.024,61 %59,71 Ethereum $3.582,95 %41,73 Solana $208,96 %107,24 BNB $570,43 %82,11 Ripple $0,6112 %8,05 Cardano $0,6789 %29,43 Avalanche $61,47 %73,02 Dogecoin $0,1475 %82,78 Shiba Inu $0,00002806 %192,91 Polkadot $10,36 %39,47

Tabloda en yüksek piyasa değerine sahip 10 kripto para birimini görüyorsunuz. Bu para birimleri arasında 60 gün içinde en fazla fiyat artışı, bir tür “meme coin” olan Shiba Inu’da (%192,91), en düşük fiyat artışıysa Ripple’da (%8,05) görülmekte.

Yatırımcıları ters köşe yapmasıyla ünlü “meme moin'ler” ile devam edelim.

Sıra No Kripto Para Birimi Güncel Fiyat 60 Günlük Fiyat Değişimi (Artış) Dogecoin $0,1473 %84,56 Shiba Inu $0,00002802 %196,96 Pepe $0,000007472 %532,85 dogwifhat $3,14 %603,68 FLOKI $0,0002068 %583,31 Bonk $0,00002613 %105,53 BOOK OF MEME $0,01438 %1408,94 BOOK OF MEME $0,03953 %37,98 Baby Doge Coin $0.000000002526 %114,28 Coq Inu $0,000005063 %274,58

Meme coin'ler, belirli bir projesi olmayan ve genellikle internet esprileri veya kültürü etrafında şekillenen ve piyasaya sürülen kripto paraları ifade ediyor.

Bu kripto para türündeki fiyat değişimlerine baktığımızda en yüksek fiyat artışı “BOOK OF MEME” isimli coin'de (%1408,94), en düşük fiyat artışıysa “Memecoin” isimli coin'de (%37,98) görülmekte.

Son zamanlardaki popülerliği dolayısıyla yapay zekâ coin'lerini bu listeye dahil etmesek olmazdı.

Sıra No Kripto Para Birimi Güncel Fiyat 60 Günlük Fiyat Değişimi (Artış) NEAR Protocol $7,60 %133,69 Render $12,37 %201,58 Bittensor $692,59 %168,99 The Graph $0,4105 %153,82 Theta Network $3,21 %204,81 Fetch.ai $2,66 %313,31 SingularityNET $1,12 %295,68 Akash Network $5,66 %95,46 AIOZ $0,9199 %576,02 Oasis Network $0,1482 %31,65

Yapay zekâ coin'leri dediğimizde, yapay zekâ teknolojileri ile entegre çalışan veya yapay zekâ gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan projelere ait kripto para birimleri aklımıza gelmeli.

Bu kategorideki kripto para birimlerine baktığımızda, en yüksek artış AIOZ (%576,02), en düşük artışsa Oasis Network’te (%31,65) görülmekte.

Peki bir önceki boğa sezonunun sonlarına doğru oldukça yükselmiş olan “Metaverse” coin'lerinde durum ne?

Sıra No Kripto Para Birimi Güncel Fiyat 60 Günlük Fiyat Değişimi (Artış) Internet Computer $12,53 %3,47 Render $12,37 %201,58 Stacks $2,71 %70,73 Theta Network $3,25 %207,55 FLOKI $0,0002081 %589,82 MultiversX $63,17 %18,96 Axie Infinity $10,60 %34,81 The Sandbox $0,6369 %27,69 ApeCoin $2,07 %41,23 Decentraland $0,633 %40,38

Metaverse; sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve internetin birleşimiyle oluşturulan, kullanıcıların birbirleriyle etkileşimde bulunabileceği sanal dünyaları ifade eder. Metaverse coin'leri dediğimizdeyse bu sanal dünyaları destekleyen projelere bağlı kripto para birimleri aklımıza gelmeli.

Bu kategoride, en yüksek fiyat artışı FLOKI (%589,82), en düşük fiyat artışıysa Internet Computer’da (3.47%) görülmekte.

Sonuç olarak, çeşitli kategorilerde yer alan kripto paraların ortak bir artış trendinde olduğunu görüyoruz. Hazırlamış olduğumuz bu içeriğin bir yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatarak içeriğimizi noktalayalım.

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