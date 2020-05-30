Baldur's Gate 3'ün Yeni Fragmanı Yayınlandı

Divinity ve Baldur's Gate serileri ile tanıdığımız Larian Studios, Baldur's Gate 3'ün bilgilerini bir süredir oyuncular ile paylaşmaktaydı. Dün geliştirici stüdyo Baldur's Gate 3 için yeni bir fragman ve bazı bilgiler yayınladı. Gelin bu açıklanan bilgilere ve fragmana hep beraber göz atalım.

Larian Studios'un üzerinde çalıştığı, aksiyon - rol yapma oyunu olan Baldur's Gate serisinin yeni oyunu Baldur's Gate 3 için yeni bir fragman ve yeni bilgilerin geleceği tarih geliştirici ekip tarafından yayınlandı. Bu fragmanda Larian Studios oyunculara, yeni gelecek olan oyunun çevresel yapısını, karakterlerini ve dövüş mekaniklerini gösteriyor. Ayrıca oyunun dövüş sistemi, sihir tabanlı yetenek setlerini de içeriyor.

Larian Studios'un resmi Twitter hesabından yayınladığı bilgilere göre, Baldur's Gate 3 ile ilgili daha çok bilgiyi firma, 6 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan Guerrilla Collective dijital oyun festivalinde oyuncular ile paylaşacak. Bu konu ile ilgili attığı tweette Larian Studios, "Biliyoruz, hepiniz uzun zamandır bekliyorsunuz, bu yüzden hep beraber yeni hikâyeler yaratmaya hazır olun. Baldur's Gate 3 hakkında daha çok bilgi, 6 Haziran tarihinde başlayacak olan Guerrila Collective ile birlikte Haziran ayı boyunca sizlere ulaşacak." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Baldur's Gate 3'ün yeni yayınlanan fragmanı:

Bugüne kadar ortaya çıkan bilgilere göre Baldur's Gate 3, Divinity 4.0 oyun motorunu kullanacak. Larian Studios'un en büyük macera oyunu olacak bu oyunda oyuncular, Zindanlar & Ejderhalar dünyasının unutulmuş diyarlarında uzun bir yolculuğa çıkıyor olacak. Ayrıca oyuncular Baldur's Gate 3 ile birlikte, birçok orijinal Zindanlar & Ejderhalar karakter ırklarını ve sınıflarını Baldur's Gate 3'ün yeni dünyasında oynayabilecek. Bu bilgilerin dışında, oyuncuların bu unutulmuş diyarlardaki yolculukları sırasında birçok yeni maceraya katılabilecek, yağmalar yapabilecek ve hatta diğer karakterler ile aşk bile yaşayabilecek.

Fakat şu an için edinilen bilgilere göre, Baldur's Gate 3 bir açık dünya oyunu olmayacak. Bunun yerine oyun, oyuncuların hikâyedeki ilerleyişe göre seyahat edeceği birden çok devasa haritaya sahip olacak. Ayrıyeten geliştirici ekibin açıklamalarına göre Baldur's Gate 3'ün hikâyesi, Baldur's Gate 1 ve 2'nin hikâyelerine de hatrı sayılır miktarda atıfta bulunuyor olacak.