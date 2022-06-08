Otomobil Gazetecileri Derneği tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen Türkiye'de Yılın Otomobili yarışmasının kazanan ismi belli oldu. Kazanan isim, popüler rakiplerini geride bırakmayı başaran Hyundai Tucson oldu.

Otomobil Gazetecileri Derneği (OGD), her yıl düzenlediği Türkiye’de Yılın Otomobili yarışmasının yedinci ayağının sonuçlarını bugün açıkladı. Yedi otomobil modelinin finale kaldığı yarışmada Hyundai Tucson, toplam 3710 puan elde ederek Yılın Otomobili seçildi.

Yarışmada Yılın Otomobili ödülünün yanı sıra Yılın Tasarımı, Yılın Basın Lansmanı ve İnovasyon gibi kategorilerde de ödül dağıtıldı. Yılın Tasarımı ödülünü kazanan isim BMW 4 Serisi Gran Coupe olurken, bu yıl ilk kez verilen Yılın Basın Lansmanı ödülü Fiat Egea Hybrid Lansmanı’na gitti. İnovasyon ödülünüyse Arkadaşım Connect projesi ile Fiat kazandı.

Otomobillerde hangi kriterlere bakıldı?

Bu yıl yedincisi düzenlenen yarışmanın ilk etabında 38 adet otomobil yer aldı. Jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puan alan 7 otomobil finale kalırken, finale kalan modeller “tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi ve fiyat değer oranı” gibi kriterler üzerinden değerlendirildi.

Yarışmada Yılın Otomobili unvanını alma hakkına sahip olan adaylar Citroen C4, Honda Civic, Hyundai Tucson, Mercedes-Benz C Serisi, Nissan Qashqai, Opel Mokka ve Renault Taliant oldu. Civic 2980 puanla ikinci, Mokka 2790 puan ile üçüncü, Qashqai 2080 puan ile dördüncü, C Serisi 1980 puan ile beşinci, Taliant 1470 puan ile altıncı ve C4 990 puan ile yedinci oldu.