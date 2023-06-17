Mercedes-Benz, bazı otomobillerine ChatGPT entegrasyonu getirdiğini duyurdu. Şu an için beta aşamada olan ve sadece ABD'deki araçlarda bulunan ChatGPT, ilerleyen dönemlerde dünyanın dört bir yanındaki Mercedes-Benz sahiplerine ulaşacak.

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, sektörde dengeleri değiştirecek bir adım attı. Şirket, 900 binden fazla otomobiline Open AI tarafından geliştirilen popüler sohbet botu ChatGPT'yi entegre etti. Bu entegrasyon ile bazı Mercedes-Benz sahipleri, araçlarının sesli asistanı aracılığıyla ChatGPT kullanabilecekler.

Mercedes-Benz tarafından yapılan açıklamalara göre ChatGPT entegrasyonu, bugün itibarıyla beta kapsamında kullanıma sunuldu. Şu an için sadece ABD'deki Mercedes-Benz sahipleri tarafından kullanılabilecek olan sohbet botu, ilerleyen dönemlerde pek çok ülkeye genişleyecek. Bu arada; ChatGPT entegrasyonunun isteğe bağlı bir özellik olduğunu belirtelim. İstemeyen Mercedes-Benz sahipleri, yapay zekâ destekli botu deaktif tutabilecekler.

"Hey Mercedes" komutu ile aktifleştirilecek!

Mercedes-Benz'in "MBUX" olarak isimlendirdiği multimedya sistemini kullanan araçlarda deneyimlenebilecek ChatGPT'yi aktif etmek isteyen tüketicinin, sesli asistanı kullanması gerekecek. Şirketin ikonik "Hey Mercedes" komutunu söyleyen araç sahibi, ChatGPT beta sürecine dahil olmak istediğini belirtecek. Bu aşamadan sonra ChatGPT entegrasyonu kablosuz olarak gerçekleştirilecek. Kullanıcı, entegrasyonun tamamlanması ile ChatGPT ile sohbet edebilecek.

Bu arada; Mercedes-Benz cephesindeki hamle ile ChatGPT'nin araç sahipleri sayesinde eğitilebileceğini düşünmüş olabilirsiniz. Ancak böyle bir durum söz konusu değil. Şirket, araçlarında topladığı tüm sesli komut verilerini önce anonimleştirdiğini ardından da "Mercedes-Benz Intelligent Cloud" olarak isimlendirdiği veritabanında sakladığını söylüyor.