Sevilen otomobil firması Mercedes - Benz, yeni GBL modeli ile otomobilseverlere daha önce hiç de alışık olmadıkları bir SUV deneyimi sunuyor. Günümüz teknolojisinin nimetlerini sonuna kadar kullanarak konfor ve güvenliği ön planda tutan Mercedes - Benz GLB öne çıkan özelliklerine ve 2022 fiyatlarına yakından bakalım.

Alman otomobil firması Mercedes - Benz GLB, uzun yıllardır piyasanın nabzını tutan pek çok modele imza atmış ve otomobilseverlerin gönlünde kendine yer kazanmış bir şirket. Mercedes - Benz GLB ise arabalar hakkında bildiğiniz her şeyi unutacağınız bir model. Yeni Mercedes - Benz GLB, sürücülere daha önce hiç karşılaşmadıkları benzersiz bir SUV deneyimi sunmak üzere ince detaylarla tasarlandı.

Mercedes - Benz, GLB modelinde de otomobilseverleri hayal kırıklığına uğratmadı ve hem kendini bir adım ileri taşıdı hem de bundan sonra üretilecek SUV sınıfı araçlar için yeni bir dönemin kapılarının aralandığını duyurdu. Elbette bu yeni modelde günümüz otomobil teknolojisinin tüm nimetleri sonuna kadar kullanıldı. Gelin Mercedes - Benz GLB öne çıkan özelliklerine ve 2022 fiyatlarına yakından bakalım.

Tasarım: Hem şık hem fonksiyonel

Hikaye yazmak falan biraz abartı olmuyor mu diye sorabilirsiniz ancak bu iddia bizzat Mercedes - Benz mühendislerine ait. Öyle ki Mercedes - Benz GLB modelinin bugüne kadar firma tarafından üretilmiş en fonksiyonel ve kompakt SUV sınıfı otomobil olduğu söyleniyor. Yani GBL, Mercedes - Benz SUV sınıfının en yeni ve en iyi üyesi.

Dış tasarım hakkında en çok ‘yeniden düşünülmüş’ tanımı kullanılıyor. Bu tanımın ne kadar haklı olduğu modeli inceledikçe anlaşıyor. Belli ki Mercedes - Benz mühendisleri şapkayı önlerine almışlar ve gerçekten bir aracın dış tasarımının yalnızca şık olmasının yeterli olmadığını, aynı zamanda fonksiyonel olması gerektiğini düşünmüşler.

Mercedes - Benz GLB tasarım oranları, sanki bir uzay aracı hassasiyetinde hesaplanmış kadar güçlü. Alt ve yan korumalar ile birlikte kullanılan tavan rayları, şıklığı ve sağlamlığı bir arada sunuyor. LED ışık tasarımı ve sis farları, aracın dış tasarımına benzersiz bir imza bırakıyor. En ince detayları bile özenle düşünülmüş dış gövde yapısı, performans üzerinde de olumlu etki yaratacak bir tasarıma sahip.

Zarif bir konfor sunan iç tasarım:

Mercedes - Benz GLB dış gövde yapısından da anlaşılacağı üzere geniş bir araba. Ancak içeri girdiğiniz zaman bir Tardis etkisi yaşıyorsunuz. Modelin iç yapısı o kadar ince detaylarla tasarlanmış ki karşınıza çıkan genişliğe şaşıracaksınız. İç tasarımın tüm detayları hem sürücüye hem de yolculara zarif bir konfor sunmak üzere geliştirildi.

Geniş dijital ekranlar, 64 farklı ortam aydınlatma seçeneği ve modern SUV tasarımı; Mercedes - Benz GLB modelinin iç tasarımında öne çıkıyor. Ön konsolda bulunan geniş ekran, sürücüye tam bir kontrol sağlarken özenle işlenmiş döşemeler ve süslemeler sayesinde gözünüz bayram ediyor. Hem iç hem de dış tasarım Gece Paketi, Deri Paketi ve AMG Deri Paketi ile özelleştirilebiliyor.

Gelelim Mercedes - Benz GLB konfor detaylarına. Aracın koltuklarına dilerseniz rahat rahat yayılabilir, dilerseniz ek 3. koltuk sırası alarak yolcu kapasitesini 7 kişiye çıkarabilirsiniz. Ön koltuklarda bulunan koltuk ısıtma ve havalandırma sistemi sayesinde en uzun seyahatlerde bile bir an olsun rahatsız hissetmeden yolun keyfini çıkaracaksınız.

Mercedes - Benz GLB koltuk yapısındaki genişlik bagajda da karşımıza çıkıyor. Aracın geniş bagajı sayesinde eşyalarınızı çok daha pratik ve güvenli şekilde taşıyabiliyorsunuz. Sıkı durun, Bagaj Bölgesi Paketi alırsanız bagajınızda bir de 12 voltluk priz oluyor. Yani bu geniş alan, kullanıcılara tam anlamıyla bir ev konforu sunuyor.

Gelişmiş teknolojik özellikler:

Mercedes - Benz GLB günümüz ihtiyaçlarını en iyi karşılayan SUV sınıfı modellerden bir tanesi. Hemen bir örnek vermek gerekirse Hands Free Access sisteminden bahsedebiliriz. Bu sistem sayesinde eliniz kolunu dolu bir şekilde bagaj kapağını açmakla uğraşmazsınız çünkü bagajınız el değmeden açılır.

Bir direksiyon simidinden en fazla ne beklersiniz? Mercedes - Benz GLB, en soğuk kış günlerinde bile aracın geri kalanından bağımsız olarak saniyeler içinde ısınan bir direksiyon simidine sahip. Ön camda bulunan sanal gösterge paneli sayesinde araç ile ilgili bilgileri zorlanmadan görecek ve böylece gözünüzü bir an olsun yoldan ayırmamış olacaksınız.

Mercedes - Benz GLB sportif sürüş deneyimi ile birlikte konforu da ihmal etmiyor ve en gelişmiş otomobil teknolojilerini kullanarak ön koltukları kusursuz hale getiriyor. Otomatik ısınan ya da havalandırılan koltukların nem dengesi de otomatik olarak ayarlanıyor. Aracın tüm koltukları manuel ayarlanıyor. Bu işin elle yapılıyor olmasını nedeni tüm yolcuların 140 mm’ye kadar hareket eden koltuklarda en rahat pozisyonu kendilerinin seçmesini sağlamak.

Mercedes - Benz GLB aynı zamanda çok yönlü biçimde uyarlayabileceğiniz bir MBUX multimedya sistemine; kolay kullanılan, özelleştirilen ve akıllı komut sistemi ile çalışan geniş dijital gösterge panellerine, kablosuz şarj bağlantısına ve akıllı telefon entegrasyonuna sahip. Dilerseniz ENERGIZING Plus Paketi, KEYLESS-GO Konfor Paketi, Ergonomik Koltuk Paketi, Bagaj Bölgesi Paketi gibi ek konfor donanım paketleri alabilirsiniz.

Güvenlik: Aktif takip ve fren yardımcısı

Mercedes - Benz GLB modeline şöyle bir baktığımızda bile konfor ve şıklık konusunda bir adım önde olduğunu görüyoruz. Ancak sonuçta bu bir araba, şık olduğu kadar güvenli de olması gerekiyor. Mercedes - Benz mühendisleri bunu da düşünmüş ve donanımda kullandıkları teknolojiyi güvenlik sistemlerinde de kullanarak gelişmiş bir güvenlik yapısı hazırlamışlar.

GLB modelinin sahip olduğu Mercedes-Benz Intelligent Drive sistemi sayesinde en stresli anlarda bile yanınızda bir uzman olduğunu hissedersiniz. DISTRONIC Aktif Takip Yardımcısı, Aktif Fren Yardımcısı, PRE-SAFE Sistemi, Akıllı Şerit Takip Yardımcısı, Hız Limit Yardımcısı, Kör Nokta Yardımcısı, PARKTRONIC Aktif Dikey Park Yardımcısı, 360 derece kamera, Geri Görüş Kamerası ve daha nice gelişmiş güvenlik sistemi sayesinde Mercedes - Benz GLB kullanırken içiniz rahat olsun.

Mercedes - Benz GLB teknik özellikleri ve yakıt tüketimi:

1332 ccm motor

250 Nm tork gücü

120 kW güç

4 silindir

10,6 sıkıştırma oranı

8G-DCT çift kavramalı otomatik şanzıman

60 lt yakıt deposu

Euro 6d-ISC-FCM emisyon standardı

202 km/s maksimum hız

9,7 s hızlanma (0-100 km/sa)

4634 mm uzunluk

2020 mm genişlik

1692 mm yükseklik

2160 kg maksimum ağırlık

1805 litreye kadar genişletilebilen 570 lt bagaj hacmi

Şehir içi yakıt tüketimi: 7,0 lt/100km

Şehir dışı yakıt tüketimi: 5,0 lt/100km

Ortalama yakıt tüketimi: 6,0 lt/100km

Mercedes - Benz GLB fiyat listesi:

GLB 200 4MATIC, Progressive+, benzin: 1.171.000 TL

GLB 200 4MATIC, AMG+, benzin: 1.281.000 TL

SUV sınıfı deneyimini bugüne kadar görülmemiş özelliklerle geliştiren Mercedes - Benz GLB öne çıkan özelliklerinden ve 2022 fiyatlarından bahsettik. Mercedes - Benz GLB fiyatı ve özellikleri hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.