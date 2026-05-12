Mercedes-Benz, yeni elektrikli SUV'u GLC'yi Türkiye'de satışa sundu. İşte fiyatı ve özellikleri.

Dünyanın en büyük otomobil firmalarından biri olan Mercedes-Benz, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru büyük merakla beklenen yeni SUV tipindeki otomobili tamamen elektrikli GLC’yi resmen tanıtmıştı. Hem iç hem de dış tasarımıyla büyük övgü toplayan model, teknik özellikleriyle de dikkatleri üzerine çekiyordu.

Şimdi ise elektrikli Mercedes-Benz GLC’yle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Otomobil devi, yeni GLC’yi resmen ülkemizde satışa sundu. Gelin Mercedes’in yeni elektrikli SUV’unun fiyatına ve özelliklerine bakalım.

Yeni elektrikli Mercedes-Benz GLC Türkiye fiyatı

Versiyon Fiyatı GLC 400 4MATIC Edition 1 AMG 6.950.000 TL

Yeni elektriklic GLC modeli, ülkemizde “GLC 400 4MATIC Edition 1 AMG” versiyonuyla satışa sunuluyor. Aracın fütüristik ve çok ihtişamlı bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ön kısımda kapalı ızgara tasarımını benimseyen otomobil, bu alanı LED aydınlatmalarla donatmış. Arkada ise yeni nesil otomobillerinde kullandığı yıldız aydınlatma tasarımı görüyoruz.

800V mimarisinde geliştirilen elektrikli Mercedes-Benz GLC modeli, 489 beygir gücü sunan elektrikli motorla geliyor. Aracın 713 km menzil sunabildiğin ve 10 dakika şarj ile 300 km’ye varan yol gidebildiğini belirtelim. İç mekânda ise her yeri kaplayan tamamen dokunmatik 39.1 inç boyuta ulaşan MBUX HYPERSCREEN var.