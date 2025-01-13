Evlerimizde kullandığımız mermerler, nasıl üretiliyor hiç düşündünüz mü? Bir bütün olarak hayatımıza dahil olmuyorlar, tıpkı diğer değerli taşlar gibi özenli bir şekilde, doğadan toplanıyorlar.

Peki bizim evimize girene kadar nasıl bir serüvenden geçiyorlar?

Üstelik ‘mermerler’, sanılanın aksine direkt taş olarak alınmıyorlar, dağlardan toplanıyorlar! Gelin, nasıl olduğunu anlatalım.

Birçok çeşit ve renklerden oluşan mermerler, dekorasyon için oldukça değerli bir malzemedir.

Bugün, birçok alanda mermer kullanımı oldukça yaygın. Eski, ahşap tasarımların aksine daha modern bir görüntü sağlayan mermerler, birçok tasarımın da vazgeçilmez parçası hâline gelmiş durumda. Peki mermer üretimi hakkında biz neler biliyoruz?

Bizim sandığımız kadar kolay bir süreci olmayan mermer çıkarılması, tıpkı doğadan farklı taşların çıkarılması gibi titiz bir işlem gerektiriyor. Evlerimizde kullandığımız mermerler, cilalanmış olduğu için, ilk hâllerini tanıyamamamız çok normal.

Doğal taş ocaklarından çıkarılan mermer, büyük bloklar hâlinde bulunuyor.

Bu mermer blokları, dağlarda yer alıyor. Oldukça görkemli bir yapıya sahip olan bu görüntü, başta bir taş görüntüsünü andırsa da aslında mermerin saf hâli olduğunu görmek fazla zaman almıyor.

Hakiki mermer yatakları, yeryüzünün sıcaklık ve basınçla başkalaşım geçirmesi sonucu gerçekleşiyor. Dolayısıyla mermeri, metamorfik kayaç kategorisinde değerlendiriyoruz. Kireçtaşı ve dolomit gibi karbonatlı kayaçlar, sıcaklık ve basınçla dönüşüm geçiriyor. Bu dönüşüm esnasında kireçtaşı kristalleşiyor. Başlangıçta çok küçük olan bu kristaller, dönüşüm hâlinde giderek büyüyor ve ana yapıyı oluşturuyor.

Mermerin dokusu da kristallerin dönüşümüyle oluşmuş oluyor.

Çıkarıldıkları maden ocağının yapısına göre de farklılık gösteren mermerler, farklı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip 100’den fazla çeşide sahiptir. Dokusuna, mineral bileşim oranına ve jeolojik yapısına göre de bu çeşitler sınıflara ayrılıyor.

Oldukça dayanıklı bir yapıda olan mermerler, eski çağlardan beri kullanılıyor. Tabii o zamanlar, mermeri bu kadar titizlikle işlemek ve günlük hayatımızın tasarımsal boyutunda kullanmak, pek olacak şey değildi. Bu yüzden, bugün artan imkânlar ve gelişen teknoloji ile mermerler, büyük kesme makineleri ile kolayca bloklar hâlinde bölünebiliyorlar.

İstenilen boyutta ve kalınlıkta mermer kesimi gerçekleşiyor.

Özel kesme makineleri kullanılarak kesilen mermerler, bizim kullandığımız hâlini almak için istenilen formda şekillendiriliyor. Tüm bunların ardından zımparalama ve cilalama işlemiyle son dokunuşlar yapılıyor. Mermerin, kendine has doğal parlaklığının gün yüzüne çıktığı bu işlemde mermer, artık kullanıma hazır hâle gelmiş olur.

İşlenen mermerler, taleplere göre desenler verilerek paketlenir ve dağıtıma hazır hâle getirilir. Her mermerin farklı bir rengi ve deseni olduğunu da mutlaka fark etmişsinizdir. Bu, aslında az önce bahsettiğimiz gibi mermerin özelliğiyle alakalı bir durum.

Yani, geçirdiği doğal süreçler ve jeolojik etkileşimleri, mermerin kendine has bir renk ve doku kazanmasına yardımcı oluyor. Son dokunuşlar yapıldıktan sonra da hayatımızın her alanında kullandığımız mermerler, böylece kullanıma hazır hâle geliyor.

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