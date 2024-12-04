Tek yumurta ikizlerinin parmak izleri bile birbirinden farklı. Peki bu kadar benzersiz, şimdiye dek hiçbir iki kişide aynısına rastlanmamış bu parmak izleri nasıl ouşuyor?

Parmak izleriyle ilgili bildiğimiz en iyi şey, benzersiz olmaları. Hatta DNA’dan bile daha benzersizler.

Ayrıca adli vakalarda veri toplamak için bir velinimet olduklarını söyleyebiliriz. Şimdi gelelim, bu eşsiz şekillerin nasıl oluştuğuna.

Parmak izlerimizdeki şekiller, belirli desenler oluşturuyor.

Parmağın bir tarafından başlayıp etrafında veya yukarısına doğru kıvrılan döngü şekillerin kimisi baş parmağa doğru eğimliyken kimisi küçük parmağa doğru eğimli.

Bunun dışında dairesel ve spiral desenler, dağlar gibi yukarı ve aşağı doğru eğimli kemerimsi şekiller var.

İşte bilim insanları da insanları birbirinden ayırt etmek için bu parmak izi desenlerindeki çizgilerin düzenine, şekline, boyutuna ve sayısına bakıyor. Ayrıca çıplak gözle görülemeyen “minutiae” adlı küçük özellikleri analiz ediyorlar.

Nasıl oluşuyor bu izler?

Parmak izlerinin oluşumu, henüz anne karnında başlıyor. Minnacık parmaklar, anne karnında gelişirken (genellikle 12. haftadan itibaren) üzerlerine yapılan her baskı, işte bu izleri meydana getiriyor.

Anne karnındaki sürtünmeyi etkileyebilecek herhangi bir faktör (amniyotik sıvı yoğunluğu, fetüs boyutu, fetüs konumu ve hareketi), fetüsün parmak izini etkileyebiliyor. 19. haftaya kadar oluşan parmak izi modeli, bebek büyüdükçe aynı kalıyor.

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