Lise Mezunu Bir Genç, 8 Bin TL'ye Kendi Arabasını Üretti

Nevşehir'e bağlı bir köyde yaşayan Ali Özdemir, kendi günlük işlerinde kullanmak için 8 bin TL maliyet ile saatte 80 kilometre hız yapabilen bir otomobil geliştirdi.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Suvermez köyünde yaşayan 20 yaşındaki Ali Özdemir, tarlaya gidip-gelmek ve diğer günlük işlerine çözüm oluşturmak için saatte 80 kilometre maksimum hıza çıkabilen bir araç geliştirdi. Meslek lisesi mezunu olan Özdemir, geliştirdiği araç için evinin bahçesinde bulunan profilleri, motosiklet ve demir parçalarını kullandı. Köy halkının büyük ilgisi ile karşılaşan aracın 8 bin TL maliyet ile üretildiği dile getirildi.

Kendi arabasını geliştirmeyi uzun zamandır düşlediğini dile getiren Özdemir, ‘’İmkansızlıklar nedeniyle bugüne kadar yapamamıştım. İmkanlarım el verince arabamın üretimine başladım. İki ayda yürür hale getirdim. Şu anda da geliştirme aşamasındayım. Diğer arabaları sevmiyorum. Onların hiçbir özelliği yok. Kendi isteklerime göre özelliklerini ekliyorum.’’ dedi.

Aracın teknik detaylarını da paylaşan Özdemir, ‘’Tamamen demirden yaptım. Profil bükme makinem olmadığı için keserek, kaynatarak yaptım. Motosiklet motoru kullandım. Yaklaşık 10 beygirlik gücü var. 5 ileri 5 geri vitesi var. Motosikletlerde geri vitesi olmadığı için onu sonradan ekledim. 300 kilogram ağırlığında. Tamamen bittikten sonra 500 kilo olacak. 1,5 metre yüksekliğinde ve 118 santimetre genişliğinde. Petek ve soğutma sistemleri olacak. Düz yolda 80 kilometre hıza ulaşıyor.’’ dedi.

Geliştirdiği aracın kendi günlük ihtiyacını karşıladığını dile getiren Özdemir, ‘’Arabam 5 kişilik. Tarlaya giderken, ev işlerini yaparken, ailem ile gezmeye giderken kullanıyorum. Diğer arabalar gibi uzun yola gitmiyor ama bütün işlerimi görüyor. Arazide çok kolay gidiyor. Diğer araçların giremediği yerlere kolaylıkla girip çıkıyor. Gömüldüğünde ise kurtarma halatı ile kendi kendini kurtarabiliyor.’’ dedi.

Kendisine destek verilmesi halinde çok daha iyi ve gelişmiş araçlar tasarlayabileceğini dile getiren Özdemir, sözlerini şu şekilde tamamladı; ‘’Off-road aracı ve spor araba yapmak istiyorum. Bundan daha büyük, daha küçük ve daha güçlü arabalar yapabilirim. Sponsor olursa daha iyi ortamlarda daha güzel arabalar yapacağıma inanıyorum.’’