Meta, yapay zekâ eğitiminde insan müdahalesini azaltan yeni bir modeli duyurdu. Bu araç diğer yapay zekâ modellerini kontrol edebilecek.

Meta, araştırma departmanından yeni yapay zekâ modellerini duyurdu. Bu modeller arasında, yapay zekâ geliştirme süreçlerinde insan etkileşimini azaltmayı hedefleyen "Self-Taught Evaluator" modeli öne çıkıyor.

Meta'nın bu yeni aracı, karmaşık problemleri daha basit adımlara ayırarak daha doğru sonuçlar elde edebilmeyi amaçlıyor. Kullanılan "düşünce zinciri" tekniği sayesinde, bilim, kodlama ve matematik gibi zorlu konularda güvenilir değerlendirmeler yapabiliyor.

Model eğitimi tamamen yapay zekâ verileriyle gerçekleşiyor

Modelin eğitimi sırasında tamamen yapay zekâ tarafından üretilen veriler kullanılması, insan müdahalesini ortadan kaldırarak süreci daha bağımsız hale getiriyor.

Öğrenme ve değerlendirme yetenekleri sayesinde, Meta'nın bu yeni modeli, otonom yapay zekâ ajanlarının geliştirilmesi için bir temel oluşturabilir. Uzmanlar, bu tür ajanların insan müdahalesi olmadan çeşitli görevleri yerine getirebilecek kadar zeki dijital asistanlar olarak tasarlandığını belirtiyor.

Meta'nın Cuma günü duyurduğu diğer yapay zekâ araçları arasında, görüntü tanıma alanında Segment Anything modelinin güncellemesi ve LLM yanıt üretim sürelerini hızlandıran bir araç daha bulunuyor.