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Meta’dan Tepkilerin Ardından Geri Adım: 'Tartışmalı İfade' Kaldırıldı!

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Meta, işletme hesaplarının web sitelerini tarama ve veri kazıma yetkilerine gelen sert tepkiler üzerine yeni hizmet şartlarını revize etti.

Meta’dan Tepkilerin Ardından Geri Adım: 'Tartışmalı İfade' Kaldırıldı!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Meta, bu ayın sonunda yürürlüğe girmesi planlanan ticari hizmet şartları güncellemesinde gelen yoğun tepkilerin ardından değişikliğe gitti.

Şirket, sözleşme metninden yapay zekâ model eğitimine yönelik doğrudan atıfları kaldırdı ancak platformda ticari hesabı bulunan yayıncıların ve işletmelerin web sitelerinin taranması konusundaki soru işaretleri ve endişeler sürüyor.

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Meta’dan Tepkilerin Ardından Geri Adım: 'Tartışmalı İfade' Kaldırıldı!
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"Yapay zekâ eğitimi" ifadesi metinden sessizce çıkarıldı

Nieman Lab tarafından ilk kez gündeme getirilen taslak güncellemede Meta, platformdaki işletme hesaplarıyla bağlantılı alan adlarını, web sayfalarını ve URL'leri otomatik araçlar, botlar ve web kazıyıcılar (scraper) ile tarama, dizine ekleme ve önbelleğe alma hakkını talep ediyordu. Orijinal metinde, toplanan bu içeriklerin şirket ürün ve hizmetlerini "araştırmak, geliştirmek ve eğitmek" amacıyla kullanılabileceği belirtilmişti.

30 Ekim'de yürürlüğe girmesi hedeflenen bu düzenleme, Facebook ve Instagram'da kurumsal hesabı bulunan neredeyse tüm dijital yayıncılar ve işletmeler nezdinde ciddi bir alarma yol açtı. Gelen sert tepkilerin ardından Meta, ticari koşullarını sessizce yeniden güncelledi. Metinden "eğitmek" ifadesi çıkarılarak, söz konusu veri kazıma faaliyetinin yalnızca "reklam ve işletme ürünlerini sunmak, geliştirmek, araştırmak ve sürdürmek" amacıyla yürütüleceği ifade edildi. Meta sözcüsü Andy Stone, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yeni şartların yalnızca reklam ve işletme ürünleri için geçerli olduğunu ve haber sitelerinin taranmasıyla doğrudan bir ilgisi bulunmadığını belirterek metne açıklık getirdiklerini savundu.

Yayıncılar ve hukukçular tetikte: "Muhtemelen yasa dışı"

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Meta'nın ifadeleri yumuşatması sektördeki endişeleri gidermeye yetmedi. Hukuk uzmanları ve sektör temsilcileri, yapılan revizyona rağmen yeni şartların Meta'nın veri kazıma yetkilerini geniş kapsamlı biçimde genişlettiğine dikkat çekiyor. Meta tarafı içerik sahiplerinin belirlediği robots.txt tercihlerinin çiğnenmeyeceğini söylese de bu protokolün yasal bir bağlayıcılığının olmaması ve yapay zeka şirketlerinin sıklıkla bu kısıtlamaları aşması şüpheleri artırıyor.

2022'de haber içerikleri için ödeme yapmayı durduran ve 2024'te özel haber sekmesini kapatan Meta ile medya sektörü arasındaki ilişkiler zaten gergin bir zeminde ilerliyordu. Yeni sözleşme şartlarına sert tepki gösteren News/Media Alliance CEO'su Danielle Coffey, kuralları "kabul edilemez ve muhtemelen yasa dışı" olarak nitelendirirken, Birleşik Krallık News Media Association CEO'su Theo Bamber ise hamleyi şirketin "küstahça bir alan gaspı girişimi" olarak değerlendirdi.

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