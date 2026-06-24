Meta, Türkiye'de platformlarında yayımlanan reklamlardan 1 Temmuz itibarıyla konum ücreti almaya başlayacak.

nstagram, Facebook ve WhatsApp gibi dünyanın en çok kullanılan uygulamalarını bünyesinde bulunduran Meta, bu platformlarda yayımladığı reklamlar için ülkelere göre değişen politikalar uyguluyordu. Temmuz 2026 itibarıyla da ülkemizdeki reklamları etkileyecek yeni bir döneme gireceğiz.

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Firmanın açıklamalarına göre Meta, 1 Temmuz 2026 itibarıyla platformlardan yayımlanan reklamlardan aralarında Türkiye’nin de dahil olduğu belli ülkelerden konum ücreti almaya başlayacak. Bu konum ücretlerinin yüzdeleri ülkelere göre değişiklik gösterecek.

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%5’lik konum ücreti alınacak

Meta’nın sitesi üzerinden yaptığı açıklamaya baktığımızda Türkiye’deki oranın %5 olduğunu görüyoruz. Bu ücretin olduğu diğer ülkeler arasında Avusturya, Fransa, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık var. Avusturya ile Türkiye, %5’lik ile en yüksek yüzdede konum ücretine sahip.

Meta’nın platformlarındaki reklamlara uygulayacağı bu konum ücretinin arkasında ülkelerde uygulanan sistemler var. Firma, Dijital Hizmet Vergileri gibi nedenlerden dolayı bu bölgelerde konum ücreti uygulanacak. Firma, değişen mevzuat ortamı nedeniyle Meta platformlarında yayınlanan reklamlar için sizden nasıl çekim yapılabileceği konusunda değişiklikler bulunduğunu belirtmiş.

Normalde ek masrafları Meta karşılıyordu ancak artık durum böyle değil. Konuma özel ücretlerin geçerli olduğu bir yargı bölgesindeki bir hedef kitleye reklam yayımlandığında faturalarda bir konum ücreti eklendiği görülecek. Bu ücret, kampanya bütçesinden ayrı olacak ve faturalarlarda veya işlem ekstrenizde ayrı bir madde olarak görünecek. Örneğin Türkiye’de 100 TL değerinde reklam yaparsanız 5 TL konum ücreti ödeyeceksiniz.