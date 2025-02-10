Yapay zekâya yönelik telif tartışmaları hâlâ sürüyor ve Meta tam da bu konuyla ilgili ciddi bir davayla karşı karşıya.

Yapay zekâ modellerini eğitmek için korsan kitapları kullandığı iddiasıyla Meta'ya karşı yeni bir dava açıldı. Şirketin CEO’su Mark Zuckerberg’in bilgisi dâhilinde hareket edildiği öne sürülen davada, yazarlar Meta’yı telif hakkı ihlaliyle suçluyor.

Ars Technica'nın haberine göre ünlü yazarlar Ta-Nehisi Coates ve Sarah Silverman’ın da dâhil olduğu bir grup yazar, Kaliforniya’daki federal mahkemeye başvurdu.

Şirket içi çalışan yazışmalarında tespit edildi

Dava dosyasında Meta'nın yapay zekâ modellerini eğitmek için korsan kitaplara ev sahipliği yapan Library Genesis (LibGen) adlı çevrim içi kaynaktan yararlandığını gösteren şirket içi yazışmalara atıfta bulunuldu.

Meta, eğitim verisi olarak kamuya açık materyalleri kullanmanın "adil kullanım" kapsamında olduğunu savunsa da, şirket içindeki bazı çalışanların bile bu süreçten rahatsızlık duyduğu kanıtlarda sabit. Dava dosyasında yer alan bir şirket içi mesajda bir çalışanın, "Kurumsal bir dizüstü bilgisayardan Torrent kullanmak doğru gelmiyor." diyerek endişesini dile getirdiği görülüyor.

Dava sonucu gelecekteki kararları şekillendirebilir

Mahkeme süreci devam ederken ABD Bölge Yargıcı Vince Chhabria bazı iddiaları reddetse de yazarların, Meta’nın telif hakkı yönetim bilgilerini kaldırdığı yönündeki yeni iddiaları dava dosyasına eklemelerine izin verdi.

Davadan çıkacak sonuçlar, yapay zekâ eğitimi için kullanılan veri kaynaklarının geleceğini ve yazarların haklarını nasıl koruyacaklarını şekillendirecek gibi görünüyor.