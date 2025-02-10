Özel sektördeki birçok iş kolunu ele alan yeni bir araştırmaya göre çalışanların %70'i yapay zekâ nedeniyle işsiz kalacak.

Yeni bir araştırmaya göre yapay zekâ, birçok özel sektörü kökten dönüştürmek üzere. Kamu Politikaları Araştırma Enstitüsü’nün (IPPR) yayımladığı yeni bir rapor, özel sektördeki mesleklerin üçte ikisinden fazlasının yerini yapay zekânın alabileceğini ortaya koyuyor.

Özellikle üretken yapay zekâ; proje yönetimi, pazarlama ve idari destek gibi bilgisayar tabanlı görevlerde büyük bir değişim yaratıyor. Raporda incelenen 22.000 görevin %70’inin yapay zekâya teslim edilebileceği belirtiliyor. En çok etkilenecek alanlar arasında stratejik yönetim ve bilişsel analiz yer alıyor.

Yapay zekânın toplum üzerindeki etkisi "sismik" olabilir

IPPR’nin Yapay Zekâ Başkanı Carsten Jung, mevcut politikaların genellikle ya yapay zekânın güvenliğine ya da yaygınlaşmasına odaklandığını ancak net bir yön belirlemede yetersiz kaldığını vurguluyor.

Jung’a göre yapay zekânın toplum ve ekonomi üzerindeki etkisi “sismik” olabilir. Yani bazı işleri ortadan kaldırırken yenilerini yaratacak, inovasyonu hızlandıracak ve insanlara yeni yetenekler kazandıracak.

IPPR kısa süreçte hükûmetlere daha net politikalar belirlemeleri, özel sektör ve sivil toplumla iş birliği yapmaları ve yapay zekâ gelişiminin kamu yararıyla uyumunu sağlamaları çağrısında bulunuyor.

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