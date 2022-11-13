Facebook’un kurucusu ve Meta’nın da başındaki isim olan Mark Zuckerberg, metaverse geliştirme süreçleri üzerine çalışan birimi Reality Labs bünyesine katmak için yeni bir girişimi satın almaya karar verdi. Bu girişimin ismi ise Audio Analytic.

Sosyal medya devi Meta’nın sahibi Mark Zuckerberg, geçtiğimiz günlerde 11 binden fazla çalışanı işten çıkarmaya karar verdiklerini ifade etmiş, “Bu işte yanlış yaptım” diyerek sorumluluğun kendisinde olduğunu belirtmişti. Bir yandan işten çıkarmalar yapan Zuckerberg, bir yandan da kadrosuna yeni isimler ve markalar katma peşinde.

Son olarak Meta’nın, Cambridge merkezli girişim Audio Analytic’i satın alacağını duyurdu. Anlaşmanın finansal detayları hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, girişimin Meta’nın Metaverse geliştirme birimi Reality Labs’a katılacağı ifade edildi.

Sesler Metaverse’e taşınacak

Audio Analytic, günlük hayatta sık duyulan sesleri tanıyabilmesi için yapay zekaları eğitiyor. Bu sesler sadece insanların konuşma sesleri değil, köpek havlaması, cam kırılması, araba kornası, bebek ağlaması gibi sesleri de yapay zekalara öğretebiliyor. Meta da fiziksel dünyadaki sesleri, Metaverse içinde en iyi şekilde taklit edebilmenin yollarını arıyor. Yeni girişimin de Meta bünyesine katıldıktan sonra bu alanda çalışmalarda bulunması bekleniyor.

Seslerin düzenlenmesi ile birlikte Meta’nın metaverse platformlarının büyütüleceği, gelştirileceği ve gerçeğe daha yakın hale getirileceği ifade ediliyor. Meta’nın amacının gerçek dünyaya sanal bir alternatif oluşturmak olduğunu göz önüne alırsak, seslerin de önemli bir nokta olduğunu düşünebiliriz.

Daha önce 25 milyon dolar finansman toplamayı başaran Audio Analytic, son dönemlerin dikkat çeken girişimleri arasında yer alıyor. Girişimin “ai3” yazılımı, ses tanıma teknolojisini kullanarak ürün geliştirmek isteyen teknoloji firmaları tarafından kullanılıyor.