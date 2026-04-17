Çok sevilen Metro serisinin yeni oyunu Metro 2039 duyuruldu. Oyunun Türkçe desteğiyle geleceği de iddia ediliyor.

Dmitriy Gluhovskiy'nin Metro kitap serisinden uyarlanan video oyun serisi Metro, post apokaliptik yapısı, korku öğeleri, çok başarılı hikâyesi ve oynanışıyla kısa sürede en sevilen oyun serilerinden biri hâline gelmişti. Geçtiğimiz saatlerde ise seriyle ilgili heyecan verici bir gelişme yaşandı.

4A Games, resmî olarak yeni Metro oyunu **Metro 2039’**u duyurdu. PC, PS5 ve Xbox Series X/S için gelecek oyundan ilk fragman da paylaşıldı. Yeni oyun da FPS türünde hikâye odaklı bir yapım olarak gelecek. Ayrıca Türkiye’de oyuncuları da çok sevindirecek bir iddia var.

Metro 2039 ilk fragmanı

Metro 2039 oyununda yine nükleer kıyamet sonrası Moskova’da metrolara geri döneceğiz. Bu sefer oyunda “Stranger” olarak adlandırılan bir karakteri kontrol edeceğiz ve onun yaşadıklarını deneyimleyeceğiz. Serinin o ikonikleşen ürkütücü, soğuk oynanış deneyimini bu yapımda da yaşayacağız. Metro 2039’un tam çıkış tarihi açıklanmadı ancak önümüzdeki kış geleceği belirtildi.

Türkçe desteğiyle geleceği konuşuluyor

Dün oyun duyurulmadan ortaya atılan iddialarda ülkemizdeki kullanıcıları heyecanlandıracak ifadelere yer verildi. Sosyal medyada Mustafa Kadir tarafından yapılan paylaşıma göre Deep Silver ile yapılan görüşmelerden olumlu yanıt alındı ve oyunun büyük ihtimalle Türkçe desteğiyle geleceği ifade edildi. Metro 2039’un resmî sayfasında henüz Türkçe desteği bulunmuyor. Sonradan ekleme ihtimali olduğu belirtilse de henüz resmî bir şey yok. Doğru çıkıp çıkmayacağını bekleyip göreceğiz.