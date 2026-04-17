Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Metro 2039 Resmen Duyuruldu! Türkçe Desteğiyle Gelebilir

Çok sevilen Metro serisinin yeni oyunu Metro 2039 duyuruldu. Oyunun Türkçe desteğiyle geleceği de iddia ediliyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dmitriy Gluhovskiy'nin Metro kitap serisinden uyarlanan video oyun serisi Metro, post apokaliptik yapısı, korku öğeleri, çok başarılı hikâyesi ve oynanışıyla kısa sürede en sevilen oyun serilerinden biri hâline gelmişti. Geçtiğimiz saatlerde ise seriyle ilgili heyecan verici bir gelişme yaşandı.

4A Games, resmî olarak yeni Metro oyunu **Metro 2039’**u duyurdu. PC, PS5 ve Xbox Series X/S için gelecek oyundan ilk fragman da paylaşıldı. Yeni oyun da FPS türünde hikâye odaklı bir yapım olarak gelecek. Ayrıca Türkiye’de oyuncuları da çok sevindirecek bir iddia var.

Metro 2039 ilk fragmanı

Metro 2039 oyununda yine nükleer kıyamet sonrası Moskova’da metrolara geri döneceğiz. Bu sefer oyunda “Stranger” olarak adlandırılan bir karakteri kontrol edeceğiz ve onun yaşadıklarını deneyimleyeceğiz. Serinin o ikonikleşen ürkütücü, soğuk oynanış deneyimini bu yapımda da yaşayacağız. Metro 2039’un tam çıkış tarihi açıklanmadı ancak önümüzdeki kış geleceği belirtildi.

Türkçe desteğiyle geleceği konuşuluyor

Dün oyun duyurulmadan ortaya atılan iddialarda ülkemizdeki kullanıcıları heyecanlandıracak ifadelere yer verildi. Sosyal medyada Mustafa Kadir tarafından yapılan paylaşıma göre Deep Silver ile yapılan görüşmelerden olumlu yanıt alındı ve oyunun büyük ihtimalle Türkçe desteğiyle geleceği ifade edildi. Metro 2039’un resmî sayfasında henüz Türkçe desteği bulunmuyor. Sonradan ekleme ihtimali olduğu belirtilse de henüz resmî bir şey yok. Doğru çıkıp çıkmayacağını bekleyip göreceğiz.

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

Rockstar Games'ten Hacklenen Veriler Paylaşıldı: Gelirler, Platform Dağılımı ve Dahası...

Rockstar Games'ten Hacklenen Veriler Paylaşıldı: Gelirler, Platform Dağılımı ve Dahası...

379 TL Değerindeki Popüler Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Kütüphaneye Eklemek İçin Bugün Son Gün)

379 TL Değerindeki Popüler Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Kütüphaneye Eklemek İçin Bugün Son Gün)

670 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

670 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

PS5 Mağazasına Netflix Benzeri Yeni Tasarım Geliyor: İşte İlk Görüntü!

PS5 Mağazasına Netflix Benzeri Yeni Tasarım Geliyor: İşte İlk Görüntü!

GTA 6'ya Ait Olduğu İddia Edilen Oyun İçi Video Sızdırıldı (Kaldırılmadan İzleyin)

GTA 6'ya Ait Olduğu İddia Edilen Oyun İçi Video Sızdırıldı (Kaldırılmadan İzleyin)

Bir Psikolojik Korku Oyunu Steam'de Ücretsiz Oldu (Kütüphanenize Eklemeyi Unutmayın)

Bir Psikolojik Korku Oyunu Steam'de Ücretsiz Oldu (Kütüphanenize Eklemeyi Unutmayın)

Eski GTA Geliştiricisinden GTA 6'ya Yönelik "Fragman Uyarısı" Geldi

Eski GTA Geliştiricisinden GTA 6'ya Yönelik "Fragman Uyarısı" Geldi

The Last of Us Part 3 İçin Taşlar Yerine Oturmaya Başladı: Geliştirme Süreci Başlamış Olabilir!

The Last of Us Part 3 İçin Taşlar Yerine Oturmaya Başladı: Geliştirme Süreci Başlamış Olabilir!

Çin, Tüm Dünyada İnterneti Kesebilir: İşte Yeni Duyurduğu Ürkütücü Teknoloji

Çin, Tüm Dünyada İnterneti Kesebilir: İşte Yeni Duyurduğu Ürkütücü Teknoloji

Tofaş'ın Kuş Serisi Şahin, Doğan ve Kartal'ın Atası Olan Otomobil: Fiat Regata

Tofaş'ın Kuş Serisi Şahin, Doğan ve Kartal'ın Atası Olan Otomobil: Fiat Regata

Bir Psikolojik Korku Oyunu Steam'de Ücretsiz Oldu (Kütüphanenize Eklemeyi Unutmayın)

Bir Psikolojik Korku Oyunu Steam'de Ücretsiz Oldu (Kütüphanenize Eklemeyi Unutmayın)

BİM, Bu Hafta Çok Uygun Fiyata Philips Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı

BİM, Bu Hafta Çok Uygun Fiyata Philips Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı

A101, Bu Hafta Ucuza Samsung Televizyonlar ve TV'nizi Android Yapan Xiaomi TV Box Satacak

A101, Bu Hafta Ucuza Samsung Televizyonlar ve TV'nizi Android Yapan Xiaomi TV Box Satacak

Xiaomi, Dondurma Pro ve Dondurma Pro Max Duyurdu: Evet, Gerçekten Dondurma

Xiaomi, Dondurma Pro ve Dondurma Pro Max Duyurdu: Evet, Gerçekten Dondurma

