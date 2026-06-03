Sony, yeni State of Play etkinliğinde yeni God of War oyunu God of War Laufey'yi tanıttı.

Sony, gerçekleştirdiği büyük State of Play canlı yayınını oyuncuları heyecanlandıracak devasa bir sürprizle noktaladı.

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God of War serisi yepyeni bir oyunla geri dönüyor. Sony’nin emektâr stüdyosu Santa Monica Studio tarafından geliştirilen bu yeni yapım, "God of War Laufey" adını taşıyor.

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God of War Laufey'de ne göreceğiz?

Yıllardır God of War dendiğinde akla gelen ilk şey, önüne çıkan her tanrıyı ve canavarı acımasızca yıkan öfkeli baba Kratos oluyordu ancak God of War Laufey ile birlikte oyun dünyasındaki bu yerleşik "baba hikâyeleri" trendinde radikal bir kırılma yaşanıyor.

Oyuncular bu kez Kratos’un yerine, Atreus’un annesi ve Kratos'un eşi olan Faye (Laufey) karakterinin kontrolünü ele alacaklar. Bu başrol değişimi oyunun atmosferini geçmiş oyunlara benzer tutsa da oynanış dinamiklerini baştan aşağı değiştiriyor. Kratos'un görmeye alıştığımız o hantal, ağır ve saf şiddete dayalı dövüş tarzı bu oyunda yerini çok daha akrobatik hareketlere ve büyü mekanikleriyle süslenmiş bir aksiyona bırakıyor.

Tanıdık sesler

God of War Ragnarök oyununda Faye karakterine hayat veren Deborah Ann Woll, Laufey projesinde de rolünü yeniden üstleniyor. Oyundaki tek tanıdık unsur seslendirme kadrosu değil. Faye'e maceralarında eşlik edecek oldukça sıra dışı dostlarımız da var.

Bunlardan ilki, gökyüzünde süzülebilen devasa, altı bacaklı bir kedi. Bir diğeri ise Faye’in hemen yanında savaşan ve Jack Quaid tarafından seslendirilen Phranque adındaki konuşan jelatinimsi bir küp. Ayrıca Faye'in kılıcına bağlı olan ve Perlina Lau tarafından seslendirilen Rue isimli konuşan kurdeleler de dövüşlerde bize eşlik edecek.

God of War Laufey fragmanı