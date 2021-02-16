Mevcut Metro Exodus oyununa çok daha gelişmiş bir RTX desteği, yüksek kare hızlarında ve yüksek çözünürlükte oynama imkanı getirecek Metro Exodus PC Enhanced Edition duyuruldu.

4A Games’in tam iki yıl önce PlayStation, Xbox ve PC için yayınladığı distopik FPS oyunu Metro Exodus, PC sürümü için önemli bir iyileştirme alıyor. Paylaşılan bilgilere göre söz konusu yükseltmeden sonra oyun, yeni ve geliştirilmiş bir ışık izleme (RTX) dahil en yeni grafik teknolojilerini oyunseverlerin beğenisine sunacak ve NVIDIA DLSS 2.0’ı oyuna ekleyecek.

Geliştiricinin açıklamasına göre söz konusu güncelleme, oyunu geliştiren basit bir yamadan çok daha fazlası olacak. Mevcut Metro Exodus oyuncuları için tamamen ücretsiz olarak yayınlanacak olan güncelleme; oyunun hem çözünürlüğünü, hem görsel ayrıntılarını hem de performansını iyileştirecek.

Metro Exodus PC Enhanced Edition, minimum sistem gereksinimlerinde RTX destekli bir ekran kartı istiyor

Işın izleme teknolojisi, tek başına bile grafik kalitesini önemli ölçüde iyileştirmeyi başarırken NVIDIA DLSS 2.0, oyunseverlerin yüksek çözünürlüklerde dahi yüksek kare hızları almalarının önünü açıyor. Sahip olduğunuz bilgisayarın özelliklerine bağlı olarak Metro Exodus'un yeni sürümünü RTX desteği ile birlikte 4K 60 FPS oynama imkanına sahip olabileceksiniz.

4A Games’in Steam’de paylaşmış olduğu duyuruya göre Metro Exodus PC Enhanced Edition, minimum sistem gereksinimlerinde RTX destekli bir ekran kartına ihtiyaç duyacak. Bu nedenle Metro Exodus PC Enhanced Edition, mevcut Metro Exodus’un üzerine bir güncelleme olarak değil, ayrı bir ürün olarak piyasaya sürülecek.

Metro Exodus PC Enhanced Edition, oyunu ister Steam’den ister Epic Games’ten ister GoG’dan almış olun; mevcut tüm Metro Exodus sahiplerine ücretsiz olacak. Güncel ve güçlü bir PC’ye sahip olan Metro Exodus hayranlarının fazlasıyla memnun olacağı Metro Exodus PC Enhanced Edition’ın ilkbaharın sonlarında yayınlanması planlanıyor.