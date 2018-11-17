Microsoft artık Amazon’un Echo cihazlarını perakende satış mağazalarında satmaya başladı.

Twitter kullanıcısı WalkingCat, Microsoft'un en yeni Echo Dot ve ikinci nesil Echo'yu sattığını fark ederek söz konusu haberin ortaya çıkmasını sağladı. Her iki cihaz da Amerika'daki Microsoft mağazalarında satışa sunulmuş durumda.

Aslında Microsoft ile Amazon'un bu birliktelikleri yeni değil. Microsoft, Alexa ve Cortana'yı birleştirmek için bu sene başında Amazon ile ortaklık kurmuştu. Cortana, Windows Phone'daki temel arama işlevinin bir parçası olarak dört yıldan fazla bir süre önce kullanıma sunulmuştu. Şirket, Cortana ile bu yıl ana rakiplerinin gerisinde kalırken, Amazon ortaklığı ve Alexa entegrasyonuna daha fazla önem vermeye başladı. Xbox One artık Alexa'yı destekliyor ve Amazon, dijital asistanı tüm bilgisayarlara taşımak için kendi Alexa Windows 10 uygulamasını da kullanıma sundu.

Yeniden tasarlanan Cortana, yakın zamanda iOS'te piyasaya sürülürken, Microsoft'un, dijital asistanın geleceği için ne planladığı henüz belli değil. Microsoft ve Amazon arasındaki bu yakın ilişkiler, önümüzdeki süreçte de devam edecek gibi görünüyor.