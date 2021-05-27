Microsoft Başkanı: Dikkatli Olmazsak 1984 Gerçek Olacak

Microsoft Başkanı Brad Smith, Çin'in yapay zeka inovasyonlarına yönelik gelişimi hakkında dikkatli olunması gerektiğini, insanları koruyacak yasalar çıkmazsa yapay zekanın insanlığın önüne geçeceğini dile getirdi. Smith, gerekli önlemler alınmazsa George Orwell'ın 1984 adlı kitabında yaşanan şeylerin yakın bir zamanda gerçek olabileceğini vurguladı.

Çin ve Amerika, uzun bir süredir yapay zeka silahlanmasına karşı büyük bir çatışma içerisinde. Çin'in teknolojileri ABD'nin ve AB'nin boyutlarını çoktan aşmış durumdayken, Microsoft Başkanı Brad Smith, insanları korumaya yönelik yasalar düzenlenmediği sürece George Orwell'ın 1984 kitabında anlattığı distopik dünyanın 2024'te gerçekleşebileceğini açıkladı.

Smith'in oklarının hedefinde, dünyadaki 750 milyon CCTV kameralarının %54'üne sahip Çin bulunuyordu. Son dönemde yapay zeka inovasyanları için başvurduğu patent sayısında dünyada bir öncü haline gelen Çin, kitlesel yüz tanıma teknolojileri ile eleştiri odağı haline geldi.

Çin, tüm dünyadaki CCTV kameralarının %54'üne sahip

George Orwell'ın 1984 adlı kitabını henüz okumayanlar için kısa bir özet geçelim. Kitap, distopik bir dünyada hükümetin (Big Brother) herkesi izlediği, izlemekle kalmayıp kime aşık olup kimden nefret edeceklerine kadar karıştığı bir dönemi anlatıyor. Bu distopik dünyada yaşayan insanlar, evlerinde bile izlendiği için özgür olmaktan çok uzak bir hayat sürüyorlar.

Brad Smith'in de 2024 yılında gerçekleşeceği senaryo, tam olarak bu kontrol mekanizmasının üstüne değiniyor. Çin, uzun bir süredir CCTV kameraları ile insanları izlemekten, Uygur Türkleri'ni yapay zeka inovasyonları için denemekten ve bu inovasyonlar için başvurduğu patentlerden dolayı kontrolcü bir hükümet olarak anılmaya başladı.

"1984 senaryosu, dikkatli olmazsak 2024 yılında gerçekleşebilir"

Elbette bu konuda ilerleyen tek ülke Çin değil. ABD'de Çin ile rekabet edebilmek için Silikon Vadisi başta olmak üzere birçok farklı yerde yapay zeka inovasyonu üzerine yeni geliştirmeler yapıyor. Hatta hatırlayacak olursanız Google, savaşlarda düşmanların suratını tanıyabilecek ve kendi askerlerine avantaj kazandıracak askeri drone projesi Maven ile büyük ses getirmiş, ellerine kan bulaştığını düşünen birçok çalışan Google'dan istifa etmişti.

Microsoft Başkanı Brad Smith, sürekli gelişmekte olan yapay zeka teknolojisine karşı insanları korumaya yönelik yeni yasalar getirilmesi gerektiğini düşünüyor. Smith, açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Hızla gelişen teknolojiye yetişmek gerçekten zor. Gelecekte halkı koruyacak yasaları yürürlüğe koymazsak, teknolojinin hızlı bir yarışta göreceğiz ve bunu yakalamak çok zor olacak.

George Orwell'ın 1984 kitabındaki temel hikayenin verdiği dersleri sürekli aklımda. Her şeyi görebilen ve herkesin söylediği her şeyi duyabilen bir hükümet hakkındaydı. Evet, bu 1984'te gerçekleşmedi ancak dikkatli olmazsak 2024'te gerçekleşebilir."