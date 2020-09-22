Microsoft, Ignite 2020 etkinliğinde fiyatıyla dudak uçuklatan yeni 85 inçlik Surface Hub 2S modelini tanıttı. Bu dijital ekranın ABD'de ticari kullanıcılar için ön sipariş fiyatı ise 22 bin dolar olarak duyuruldu.

Microsoft, bir senelik bir gecikmenin ardından Ignite 2020 konferansında 85 inçlik Surface Hub 2S modelini tanıttı. Microsoft'un yeni cihazı, ticari kullanıcılar için 21.999 dolar (168 bin 600 TL) gibi bir fiyattan ABD'de ön siparişe açıldı.

Çıkışını Ocak 2021'de gerçekleştirecek olan cihaz, standart 50 inçlik Surface Hub 2S'in daha büyük bir modeli. Bu dijital ekranda Microsoft Teams'te tek dokunuşla toplantıya katılma entegrasyonu, gelişmiş Surface Pen ve Microsoft Whiteboard deneyimi ve üçüncü parti uygulama ekosistemi bulunuyor.

Microsoft'tan 22 bin dolarlık Surface Hub 2S

Microsoft'un bu ekranının rakiplerine göre farklılaştığı noktalardan bir tanesinin hemen yanında bulunan kendi programlama birimine sahip olması. Bu sayede kullanıcılar, herhangi bir bilgisayara ya da dizüstü bilgisayara takmadan kendi başına kullanabilecekler. Üstelik Windows 10 Pro ve Enterprise desteği de bulunuyor.

Teknoloji devi, ayrıca yeni cihazına eklenecek 2 yazılım özelliği daha duyurmayı planlıyor. Windows 10 Team işletim sistemini kullanmak istemeyen kullanıcılar, yukarıda da söylediğimiz gibi Windows 10 Pro ve Windows 10 Enterprise'ı kullanabilecekler.

Şirket, ayrıca Surface Hub 2S ve orijinal Surface Hub için ücretsiz Windows 10 Team 2020 güncellemesi de sağlıyor. Yeni güncellemeyle birlikte Microsoft'un Chromium tabanlı internet tarayıcısı Microsoft Edge de ekranlarda kullanılabilir olacak. Microsoft, Surface Hub 2S'in yanında HoloLens 2 Mixed Reality gözlüğünün İtalya, Hollanda, İsviçre, İspanya, Avusturya gibi birçok ülkede daha satışa çıkacağını da duyurdu.