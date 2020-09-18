Microsoft Surface Duo, Dayanıklılık Testine Girdi (Video)

YouTuber JerryRigEverything, Microsoft'un geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü katlanabilir mobil cihazı Surface Duo'yu dayanıklılık testine soktu. Videoya Slim Pen'in içini açarak başlayan YouTuber, ardından Surface Duo üzerinde çeşitli testler uyguladı.

Amerika merkezli teknoloji üreticisi Microsoft, Android işletim sistemli katlanabilir akıllı telefonu Microsoft Surface Duo'yu geçtiğimiz aylarda tanıtmıştı. Kullanıcılara çok daha farklı bir mobil ürün deneyimi vadeden Surface Duo, tek bir ekranın dikine veya enine katlanabildiği normal katlanabilir telefonların aksine birbirine menteşe yardımıyla tutturulmuş olan iki ekrandan oluşuyor.

Katlı durumda değilken oldukça ince bir yapıya sahip olan Surface Duo, aynı zamanda 360 derece katlanarak olası kazalara da geçit vermiyor. Şimdiyse popüler YouTuber Zack Nelson, Microsoft'un en yeni ürünü Surface Duo'nun ne kadar sağlam olduğunu görmek için cihazı dayanıklılık testine soktu. Dilerseniz gelin önce bu videoya göz atalım, daha sonrasında ise üzerine konuşalım.

Microsoft Surface Duo dayanıklılık testi:

Popüler YouTuber, teknolojik cihazları yalnızca eğlenmek için parçalarına ayırmıyor. Cihazları ekran dayanıklılığını belirlemek için çizilme testi gibi çeşitli testlerden geçiren Nelson, aynı zamanda nasıl üretildiklerini ve diğer teknolojik parçalarla nasıl bağlandıklarını görmek için cihazların içini açıyor.

Kanalında bunun gibi birçok inceleme videosu bulunan Zack Nelson, Surface Duo'nun dayanıklılık testi videosuna Microsoft Slim Pen'in içini açarak başlıyor. Ardından Duo'nun tuşlarını bıçak yardımıyla kesiyor, yine bir bıçak yardımıyla ekranı çiziyor, ekranı çakmakla yakmayı ve cihaz katlı durumdayken bükmeyi deniyor.

Microsoft'un tanıttığı ilk Android işletim sistemli mobil cihaz olma özelliğini taşıyan Surface Duo'nun tüm bu testler karşısında nasıl bir sonuç verdiğini görmek için hemen yukarıdan videoyu izleyebilir, video hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.