Microsoft’un yenilenen tarayıcısı Microsoft Edge, kazandığı yeni özellik sayesinde gizli moddayken üçüncü taraf çerezleri engellemeye başlayacak. Özellik, şu anda Microsoft Edge’in Canary versiyonunda test ediliyor.

Google, Chrome internet tarayıcısı için yayınladığı Chrome 84 güncellemesiyle birlikte tarayıcıya oldukça önemli bir yenilik eklemişti. Güncellemeyle birlikte Google Chrome, yeni gizli sekme açıldığında kullanıcılara üçüncü taraf çerezlerin engellenmesini sağlayan bir seçenek sunuyordu.

Bu seçenek sayesinde isteyen kullanıcılar internet sitelerinin üçüncü taraf çerezleri kullanmasına izin verebiliyor, isteyenler de engelleyebiliyordu. İşte geçtiğimiz günlerde yeni yüzüne kavuşan Microsoft’un internet tarayıcısı Edge de önümüzdeki günlerde benzer bir özelliğe kavuşacak.

Microsoft Edge, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek:

Microsoft’un yenilenen tarayıcısı Microsoft Edge’in Canary versiyonunda görülen yeniliğe göre Microsoft Edge, gizli sekme açıldığında sitelerin üçüncü taraf çerezlerin önüne geçecek. Ancak Google Chrome’un aksine Microsoft Edge, kullanıcılara çerezlerin kullanımını genel olarak etkinleştirebilmelerini sağlayacak bir seçenek sunmayacak.

Microsoft Edge’in gizli sekmesi olan InPrivate sekmesine gelecek yenilikle birlikte kullanıcılar, ziyaret ettikleri sitelerde çerezlere izin verebilecekler ancak her çerezi aynı anda seçemeyecekler. Bunun yerine etkinleştirmek istedikleri çerezleri site ayarlarından etkinleştirebilecekler.

Nedir bu çerezler?

Günümüzde kullandığımız her internet tarayıcısında bulunan çerezler, aslında internet deneyimimizin üst seviyelere taşınmasını sağlayan en temel elementlerden birisidir. Çerezler sayesinde bir internet sitesine gerçekleştirdiğimiz ziyaret veya yaptığımız girişlerin bilgisi kendi bilgisayarımızda bir metin dosyası olarak daha sonra bizi tanımak üzere depolanmaktadır.

Çerezlerin silinmesiyle birlikteyse daha önce giriş yaptığımız herhangi bir siteye yeniden ulaştığımızda burada kaydedilen tüm bilgilerimizin silindiğini ve yeniden giriş yapmamız gerektiğini görürüz. Tarayıcılarımızda bulunan çerezler, iki farklı türe ayrılmaktadırlar: Birinci taraf çerezler ve üçüncü taraf çerezler.

Birinci taraf çerezler genelde ziyaret ettiğimiz internet siteleri tarafından oluşturulurlar. Ancak üçüncü taraf çerezler, ziyaret ettiğimiz bir internet sitesinde reklam, resim veya buton gibi formlarda içeriği bulunan herhangi bir site tarafından oluşturulurlar. Bu tür çerezler sizin eylemlerinizi takip ederek size özel reklamların karşımıza çıkmasını sağlar.