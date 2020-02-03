İntel İşlemcili Windows 10 Bilgisayarlara Önemli Güncelleme

Microsoft, Intel işlemcilerdeki olası açıkları ve sorunları düzeltmek için yeni mikro kod güncellemelerini sundu. Yeni mikro kod güncellemeleri v1511 hariç tüm Windows 10 sürümleri için yayınlandı.

Yeni Intel mikro kod güncelleştirmeleri, son Kasım 2019 güncellemesi ve 2015'te piyasaya sürülen masaüstü işletim sisteminin orijinal sürümü de dahil olmak üzere Windows 10'un neredeyse tüm sürümleri için yayınlandı. Öte yandan, 20H1 olarak da adlandırılan yeni Windows 10 versiyon 2004, güncelleştirmeyi almıyor.

Mikro kod güncellemeleri, işlemcilerden kaynaklanan çeşitli kritik güvenlik sorunlarını gideriyor. Microsoft, geçen hafta destek sayfasını güncelledi ve Intel mikro kod güncellemelerinin artık aşağıdaki işlemci aileleri için mevcut olduğunu ekledi:

Denverton

Sandy Bridge

Sandy Bridge E, EP

Valley View

Whiskey Lake U

Intel mikro kod güncellemeleri yalnızca Microsoft Update Kataloğu'ndan indirilebiliyor ve Windows 10 cihazlara Windows Update aracılığıyla sunulmuyor. Güncellemelerin bulunduğu Microsoft Update Kataloğu sayfasına buradan giderek, işletim sisteminizin sürümüne uygun paketi indirebilirsiniz. Ayrıca işlemcinizin hangi aileden olduğunu bilmiyorsanız, yukarıdaki ailelere ait olan işlemcilerin listesini buradan görebilirsiniz.

Microsoft ve Intel, kullanıcılara yeni mikro kod güncellemelerini en kısa zamanda yüklemelerini öneriyor. Kurulumu tamamlamak için sistemin yeniden başlatılması gerekiyor ve bu nedenle yüklemeye başlamadan önce cihazınızdaki çalışmaları kaydetmenizi tavsiye ederiz. Bu güncelleştirmeler özellikle donanım hatalarını gidermeyi amaçlasa da, Windows 10 için yeni işletim sistemi güvenlik yamasının 11 Şubat Salı günü yayınlanması bekleniyor.