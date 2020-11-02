ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, İzmir depremi hakkında yaptığı ırkçı paylaşım sonrası gündeme gelen Maxime Rastello adlı kişiyle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şahsın Microsoft çalışanı olmadığı belirtildi.

İzmir'de geçtiğimiz günlerde yaşanan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası şimdiye kadar 92 vatandaşımız hayatını kaybetti. İzmir'in yanı sıra çevre illerden de yoğun olarak deprem için tüm Türkiye birlik olmuşken Microsoft yöneticisi olduğu iddia edilen Maxime Rastello adlı bir kişi, ırkçı paylaşımlarda bulunmuştu.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İzmir depreminden bir görüntü paylaşan ve üzerine "Hak ettiniz" şeklinde not düşen Rastello, gelen tepkilerin ardından sözlerinin çarpıtıldığını iddia etmiş, sözlerinin Türk halkını değil; hükümeti hedef aldığını söylemişti.

Microsoft'tan Maxime Rastello adlı şahıs hakkında açıklama geldi:

Fransa vatandaşı olduğu belirlenen Maxime Rastello'ya paylaşımının ardından başta Twitter olmak üzere birçok sosyal medya platformundan tepki yağmış, Microsoft'un bu şahısla tüm ilişkisini kesmesi talep edilmişti.

Bugün konuyla ilgili açıklama yapan Microsoft, Maxime Rastello adlı kişinin sanıldığı gibi Microsoft çalışanı olmadığını, Microsoft'un MVP programında yer aldığını belirtti. Microsoft'tan yapılan açıklamanın tamamında şu ifadelere yer verildi:

"İzmir’de yaşanan depremle ilgili paylaşım yapan kişi Microsoft çalışanı değildir ve hiçbir zaman olmamıştır. Yaptığı paylaşım nedeniyle, MVP programıyla olan ilişkisine son verilmiştir. Tüm iyi dileklerimizi İzmir depreminden etkilenen vatandaşlarımıza gönderiyoruz."

Maxime Rastello, Türk halkından özür diledi:

Gelen tepkilerin ardından dün akşam saatlerinde sosyal medyadaki paylaşımlarını gizleyen Rastello, yeni bir paylaşım daha yaparak pişmanlığını dile getirdi. Rastello, paylaşımında "Türk toplumu ve özellikle de korkunç depremin kurbanları için çok üzgünüm. Görüntü ve mesaj berbat ve asla kurbanları hedefleme niyetim olmasa bile bunu böyle ifade etmemeliydim çünkü ilettiği korkunç mesajı anlıyorum" ifadelerini kullandı.