Microsoft Launcher 5.0 Yayınlandı (Android'in En İyisi mi?)

Android kullanıcıları için oldukça iyi bir deneyim sunan Microsoft Launcher'ın en büyük güncellemelerinden biri yayınlandı.

Uzunca süre Lumia cihazlarında Windows'ta ısrar ederek muhteşem bir telefonun sonunu hazırlayan Microsoft'un, bugünlerde Android için en sağlam launcher'lardan birini yapıyor olması oldukça ironik değil mi sizce de?

Microsoft, Android platformunun en derli toplu ve şık duran uygulamalarından biri olan Microsoft Launcher'ın son sürümünü bugün yayınladı. Şirket, daha önce sözünü vermiş olduğu gibi Windows 10 ile entegre bir biçimde çalışan 'Zaman Tüneli' özelliğini de devreye soktu. Bunun için tek yapmanız gereken Microsoft Launcher'da, Windows 10'da kullandığınız hesabınızla giriş yapmak olacak. Bu sayede PC üzerinden sürdürmekte olduğunuz ofis işlemlerini anında telefon üzerinden devam ettirebileceksiniz.

Kullananlar bilecektir; Microsoft Launcher'ın belki de tek kusuru diğer launcher'lara göre pili biraz daha sömürmesi gibi görünüyordu. Uygulamanın bu yeni beta sürümüyle bu sorunun giderilip giderilmediği merak konusu. Siz de Microsoft Launcher'ın son sürümünü denemek isterseniz, aşağıdaki linke tıklayarak uygulamayı kurun ve yine aynı sayfada 'Beta Programına Katıl' butonuna tıklayın. 1-2 dakika içerisinde uygulamanın güncelleme uyarısını alacaksınız.

Kısa süreli bir kullanımla dahi çok daha stabil ve şık bir sürümle karşı karşıya olduğumuz Microsoft Launcher'ı denemenizi öneririz.