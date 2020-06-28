Lockhart, Xbox Series X’le Aynı Hızda İşlemciye Sahip Olacak

Lockhart kod adlı alt segmente hitap eden yeni bir oyun konsolu tanıtması beklenilen Microsoft, iddialara göre cihaza Xbox Series X’le aynı hızda işlemci koyacak. Lockhart’ın temmuz ayında tanıtılacağı iddia ediliyor.

Microsoft, yeni nesil oyuncu konsolu olan Xbox Series X’i geçtiğimiz aylarda tanıttı ve oldukça olumlu yorumlar elde etti. Ancak Microsoft’un çıkaracağı tek konsol bu olmayacak. Geçtiğimiz haftalar boyunca ‘Lockhart’ kod adlı bir oyun konsolu, pek çok platformda ve kod satırlarında yer almıştı.

Peki neydi bu ‘Lockhart’ kod adlı oyun konsolu? Birçok kişiye göre Lockhart, Microsoft’un alt segment oyun konsolu olarak piyasaya süreceği bir konsol olacak. Hatta konsolun ismi de pek çok kişi tarafından ‘Xbox Series S’ olarak tahmin ediliyor. İşte o konsol hakkında bugün yeni bir bilgi edindik.

Lockhart, Series X'le aynı hızda olacak:

Geçtiğimiz gün The Verge yazarı Tom Warren, Lockhart oyun konsolunun biraz düşük performans gösterecek bir işlemciye sahip olacağını paylaşmıştı. Ancak kendisi bugün yaptığı paylaşımda oyuncuları fazlasıyla sevindirecek bir haber verdi. Tom Warren’ın paylaşımına göre alt segment oyun konsolu olacak Lockhart Xbox Series X ile aynı hıza sahip bir işlemciyle gelecek.

Bu noktada pek çok kişi konsollar arasındaki ana farkın ne olacağını soruyor olabilir. Tom Warren’ın buna cevabıysa Lockhart’ın yalnızca Xbox Series X’ten daha farklı ekran kartı frekanslarına ve CU sayısına sahip olacağıydı. Tom Warren, daha önce yaptığı paylaşımda Lockhart’ın 7,5 GB RAM’le geleceğini ve 4 TFLOP GPU’ya sahip olacağını söylemişti.

Bu farklar göz önüne alındığında Xbox Series X ve Lockhart arasındaki en temel fark muhtemelen 4K desteği olacaktır. Ancak 2K desteği, Tom Warren’a göre her iki konsolda da bulunacak. Ancak 2K çözünürlükte 30 FPS ve 1080p çözünürlükte 60 FPS arasındaki grafik farkını belirlemek tamamen oyun geliştiricilerinin elinde olacak.

Lockhart kod adlı Xbox Series S ile ilgili bugüne kadar söylenenlere göre yeni oyun konsolu, Xbox Series X’in neredeyse yarı fiyatına satılacak. Ayrıca konsol, temmuz ayı içinde Microsoft tarafından tanıtılacak. Tabii tüm bu bilgilerin şu an için yalnızca bir iddia olduğunu tekrar hatırlatalım.