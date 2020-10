Microsoft, Mandalorian Temalı Xbox Oyun Kumandası Çıkardı

Microsoft, The Mandalorian temalı yeni bir Xbox oyun kumandası çıkardı. Sınırlı sayıda çıkan bu oyun kumandasının, şu anki nesil konsollar çıkan son özel ürün olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca şu an ön siparişte olan oyun kumandasının fiyatı da cep yakıyor.

Daha önce de birçok kez ilginç ve ilgi çekici kampanyalara ve çalışmalara imza atan Microsoft, bir yenisiyle daha karşımıza çıkıyor. Daha önce Cyberpunk 2077 temalı Xbox One ve oyun kumandası, Wonder Woman temalı Xbox One çıkaran Microsoft, bu sefer de Star Wars evrenine el attı.

Microsoft, bu ay sonunda ikinci sezonu yayınlanacak olan The Mandalorian temalı yeni oyun kumandasını satışa çıkardı. Tabii diğer birçok temalı ürün de olduğu gibi Mandalorian temalı Xbox oyun kumandası da sınırlı sayıda üretildi.

Mandalorian temalı Xbox oyun kumandası

İlk sezonu 2019'un sonralarında yayınlanan ve hayranların beğenisini kazanan The Mandalorian, yeni sezonuyla birlikte Xbox oyun kumandalarına da yolunu bulmuş oldu. Ancak bu özel oyun kumandasının, Microsoft'un şu anki nesil için çıkaracağı sınırlı sayıdaki son özel oyun kumandası olacağı düşünülüyor. Şirketin, Xbox Series X ile birlikte yeni konsol ve yeni oyun kumandaları için bu tür çalışmalar yapması çok daha muhtemel.

Görselini yukarıdan da görebileceğiniz oyun kumandasında zırh kaplamalı bir tasarımın benimsendiği görülüyor. Zırh kaplamalı bu tasarım dili oyun kumandasının hem önünde hem de arkasında kullanılmış. Ayrıca oyun kumandasının arka tarafında The Child ya da hayranlar arasında bilinen adıyla Bebek Yoda'nın bir görseli yer alıyor.

Bu oyun kumandasının ön siparişi Microsoft Store üzerinden başlamış durumda. Sınırlı sayıdaki bu oyun kumandasının taşıdığı fiyat etiketi ise 169,99 dolar. Ayrıca satışa çıkma tarihi olarak da 31 Aralık 2020 gösteriliyor. Ancak bu tarihin atama bir tarih olduğu ve gerçek çıkış tarihinin yakın zamanda duyurulacağı tahmin ediliyor.