PUBG - PlayStation 5 ve Xbox Series X Çıkış Tarihi Açıklandı

Dünyanın en popüler battle royale oyunlarından PUBG'nin PlayStation 5 ve Xbox Series X çıkış tarihi açıklandı. Oyun ne yazık ki yeni nesil konsollarda 60 fps'ye kadar destek sunacak.

2017 yılında yayınlandığında büyük sükse yapan ve bir anda battle royal türünü oyun dünyasının en popüler kategorisi haline getiren PlayerUnknown's Battlegrounds ya da daha çok bilinen ismiyle PUBG, ilk olarak PC oyuncuları için yayınlanmış olmasına rağmen zaman içinde PlayStation, Xbox ve akıllı telefonlar için de yayınlanmıştı.

Oyunun geliştirici şirketi olan PUBG Corporation, geçtiğimiz yıllara kıyasla popülaritesini bir miktar kaybetmiş olmasına rağmen hala en popüler battle royal oyunlarından biri olan PUBG’nin yeni nesil oyun konsolları PlayStation 5, Xbox Series X ve Xbox Series S için çıkış tarihini açıkladı.

Yapılan açıklamalara göre PUBG, yeni nesil konsollarda önce Xbox Series X ve Series S’e çıkış yapacak ve oyuncular, 10 Kasım itibarıyla yeni nesil Xbox’lar üzerinden PUBG oynayabilecekler. PUBG’nin PlayStation 5 sürümü ise seçili bölgelerdeki oyuncular için 12 Kasım, dünyanın geri kalanındaki oyuncular için ise 19 Kasım’da çıkış yapacak.

Eğer halihazırda PUBG sahibiyseniz, aynı PUBG hesabınızla hiçbir ek ücret ödemeden PlayStation 5 ya da Xbox Series X/S’te PUBG oynamaya devam edebileceksiniz. Hesabınızın tüm gelişimi, sahip olduğunuz kozmetikler ve oyun verileri; yeni nesil konsollara taşınmış olacak.

Yine de PUBG’nin PlayStation 5 ve Xbox Series X/S sürümleri için tüm haberlerin iyi olmadığını belirtelim. Bildiğiniz üzere yeni nesil oyun konsolları 120 fps’e kadar destek sunacak. Ancak PUBG, yeni nesil konsollarda da eski nesil konsollar için geliştirilen sürümün alt yapısını kullanacağından oyuncular, PUBG’yi PlayStation 5 ve Xbox Series X/S’te yalnızca 60fps’te oynayabilecekler.