Bilgisayarlarımızda sıkça kullandığımız Office programlarını mobil cihazlar için de sunan Microsoft; Outlook, OneDrive, Word, Excel ve PowerPoint mobil uygulamalarını tasarımını değiştirdi.

Dünyadaki milyonlarca kişinin kullandığı Windows işletim sisteminin yanı sıra birçok uygulama ve programın da geliştiricisi olan Microsoft; Outlook, OneDrive, Word, Excel ve PowerPoint mobil uygulamalarının yeniden tasarımını ortaya çıkardı.

Bir blog yazısı paylaşan Microsoft, şirketin Fluent Design sistemiyle tasarlanan değişikliklerin mobil üretkenliği bir sonraki seviyeye çıkartacağını ifade etti. Uygulamalar, şu an daha uyumlu görsel tasarımlara sahip. Yeni tasarımla birlikte uygulamalar yeni uygulama ikonları, açılış ekranları, kartlar, tipografi ve çok daha fazlasıyla birlikte geliyor.

Yeni özellikler

Üretkenlik özellikleri arasında 'E-postalarımı Oku' (Play My Emails) özelliği, kullanıcıların gelen kutusunu dinleyebilmesini sağlıyor. 'Sesli Oku' (Read Aloud) özelliği ise benzer bir işlevi Word ve Office uygulamalarında yerine getiriyor. Ayrıca dokümanları ve tabloları hızlıca taramak için telefonunuzu kullanabileceksiniz.

Bir gün içerisinde yaklaşık 4 saatimizi akıllı telefonlarımıza bakarak geçirsek de bu süre çok kısa zaman dilimlerinin birleşmesiyle oluşuyor. Microsoft da bu kısa süreler içerisine üretkenliği nasıl sıkıştıracakları konusunu şöyle açıklıyor:

“Telefonları kullanırken uygulamalar arasında geçiş yapıyoruz ve çok kısa dikkat aralığına, daha keskin zaman kısıtlamalarına ya da daha dikkat dağıtıcı çevrelere sahibiz. Mobil uygulamalar, sorunsuzca bağlandığında ve benzer hissettirdiğinde uygulama düzenlerini ve konumlarını yeniden öğrenme ihtiyacını eleyerek bilişsel yükü azaltıyor.”

Şirket, ayrıca Teams, Yammer ve Planner’ın yeniden tasarımlarının da yolda olduğunu açıkladı. Şirket, bunun haricinde mobil uygulama kullanıcı arayüzü araç takımını (toolkit) üçüncü parti uygulama geliştiricileriyle de paylaştı. Böylece diğer uygulamalar da benzer tasarım elementlerini ve üretkenlik odağını benimseyebilecek.