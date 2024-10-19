Microsoft, Outlook için dört yeni tema ile geleceğini duyurdu. Yapay zekâ destekli tasarımları ile kullanıcılar kişiselleştirme imkanına sahip olacak.

Microsoft, Outlook için dört yeni “modern” tema ve yapay zekâ tarafından oluşturulan özel temaların tanıtılacağını açıkladı. Yeni güncelleme kullanıcıların e-posta istemcisini kişiselleştirmesine olanak tanıyacak.

Outlook, hem Windows uygulaması hem de web sürümünde yeni tasarımlara kavuşacak. Microsoft 365 Yol Haritası'na göre, bu güncellemelerin amacı, kullanıcıların uygulamada daha kişisel dokunuşlar ile kendi stillerini yaratmalarına yardımcı olabilmek. Ancak yeni temaların görsel detayları henüz paylaşılmadı.

Yapay zekâ destekli temalar geliyor

Yeni güncellemelerle birlikte, Outlook, Microsoft Copilot teknolojisi ile desteklenen yapay zekâ​ tabanlı temalar da sunacak. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, uygulamanın görünümünü kişisel tercihlerine göre şekillendirebilecekler. Microsoft, bu yeni tema seçeneklerini Outlook'un ayarlar menüsünde bulabileceğini ifade ediyor.

Modern ve yapay zekâ​ temalarının kademeli olarak sunulması planlanıyor, bu nedenle tüm kullanıcılar aynı anda erişemeyecek.