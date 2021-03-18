Microsoft PowerPoint'in sunum sırasındaki kelime tekrarlarınızdan ettiğiniz küfürlere kadar analiz eden sunum asistanı Presenter Coach, uygulamanın masaüstü ve mobil sürümleri için de yayınlandı.

Dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden biri olan Microsoft, piyasaya sürmüş olduğu ofis programları ile milyonlarca profesyonele hizmet veriyor. “Sunum” dendiğinde akla ilk gelen hizmet olan PowerPoint’in “Presenter Coach” özelliğinin kullanım alanını genişleten Microsoft, şu ana kadar yalnızca web sürümünde bulunan özelliği Windows, iOS, macOS ve Android için de yayınlıyor.

Amacı, kullanıcıların sunum yeteneklerini geliştirmek olan Presenter Coach, bir kullanıcı sesli bir şekilde sunum yaptığı sırada kullanıcıyı dinleyerek söylediklerini analiz eder. Sunum sonrasında kullanıcıya bir rapor hazırlayan Presenter Coach, kullanıcının sunum sırasında “ee” gibi ne kadar çok dolgu kullandığı, aşırı hızlı ya da yavaş konuştuğu, slayttaki kelimeleri yanlış okunduğu konularında uyarılarda bulunabilir.

Microsoft PowerPoint'in Presenter Coach özelliği, sunumda küfür etmemeniz için uyarıyor

Microsoft, PowerPoint Presenter Coach’u daha fazla platformda kullanıma sunarken özelliğe bazı yeni yetenekler de ekliyor. Bu yeni yetenekler ile birlikte Presenter Coach; online sunumlar sırasında göz teması ya da kameraya yakınlık gibi vücut dili konularında ve aynı kelimeleri çok fazla tekrar etmeleri halinde kullanıcıları uyarabilir. Ayrıca Presenter Coach, sunumda küfür etmemeniz konusunda da özel olarak uyarıyor.

Tahmin edebileceğiniz gibi PowerPoint Presenter Coach’un tüm yeteneklerini kullanarak size yardımcı olabilmesi için PowerPoint’in cihazın mikrofonuna ve kamerasına erişimine izin vermeniz gerekiyor. Ayrıca Presenter Coach, tüm analiz işlemlerini bulut üzerinden gerçekleştirdiğinden internet bağlantısı olmayan bir cihazda sunum gerçekleştirdiğinizde Presenter Coach’u kullanamıyorsunuz.