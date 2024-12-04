Microsoft, kendisine soruşturma açan ABD Federal Ticaret Komisyonu'na (FTC) ağır suçlamalarda bulundu. FTC, etik kurallarını hiçe saymakla suçlanıyor.

Geçtiğimiz haftalarda sizlerle paylaştığımız bir haberimizde; ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun (FTC) Microsoft'a yönelik bir soruşturmasından bahsetmiştik. FTC'nin iddiasına göre Microsoft, bulut iş bölümünde bazı usulsüzlükler yapıyordu.

O günlerde sessiz kalan Microsoft, bu sessizliği çok sert bir şekilde bozdu. Microsoft'un üst düzey yöneticilerinden Rima Alaily, FTC'nin etik kurallarını ihlal ettiğini ileri sürdü. Microsoft yöneticisi, FTC'yi soruşturmaya ilişkin bilgileri sızdırmakla suçladı. Soruşturmanın varlığının kamuoyu ile paylaşılmaması gerektiğinden dem vuran Alaily, yaşanan olaydan kendilerinin bile haberler sayesinde öğrendiklerini belirtti.

FTC'nin kısmen de olsa ifşa yetkisi bulunuyor

ABD yasalarına göre hiçbir kurumun doğrudan ifşa yetkisi yok. Ancak FTC için şöyle bir husus var; eğer ifşa edilecek bir olay kamu yararına ise o konuyla ilgili her türlü açıklama yapılabiliyor. FTC, Microsoft'un suçlamalarına yönelik açıklama yapmamış olsa da bu yetkisini kullanmış gibi görünüyor. Ancak burada şöyle bir husus da var; hazırlanan bir rapora göre FTC, özellikle de son iki yıldır "yetkisiz ifşalama" yapıyor.

FTC'nin Microsoft'a yönelik soruşturmasıyla ilgili detaylı bilgi için:

Microsoft ile FTC ilk kez karşı karşıya gelmiyor. Ancak özellikle de Microsoft, bu kez yaşananlara fazla tepkili gibi görünüyor. Firmanın neden böyle bir şey yaptığı, soruşturmanın devamında daha net bir şekilde anlaşılacaktır.