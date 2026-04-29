Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

  1. Webtekno
İkonik Ekran Kartı Şirketi GALAX Kapandı

Oyun dünyasını şok eden bir haber geldi. Yüksek performanslı GeForce GPU'lar ile bilinen ünlü ekran kartı şirketi GALAX'ın kapandığı ve faaliyetlerini durdurduğu açıklandı.

İkonik Ekran Kartı Şirketi GALAX Kapandı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

1994’ten beri faaliyette olan Hong Kong merkezli GALAX, dünyada önde gelen ekran kartı şirketlerinden biriydi ve Türkiye’deki oyunseverler tarafından da yakından tanınıyordu. GALAX, sınırları zorlayan yüksek performanslı GeForce grafik kartları ve SSD’ler satmasıyla bilinen bir firmaydı.

Ancak bugün oyun dünyasını şaşkına uğratan bir haber geldi. Öyle ki uzun yıllardır ekran kartı alanında bilinen bu şirketin kapanacağı açıklandı. Haber, ilk olarak şirketle görüşen Wccftech tarafından bildirildi.

İkonik Ekran Kartı Şirketi GALAX Kapandı
Marka kapatıldı, tüm çalışanlar işten çıkarıldı

Paylaşılan bilgilere göre ünlü GPU üreticisi GALAX markası kapatıldı ve şirketin tüm çalışanları işten çıkarıldı. Bir diğer önde gelen NVIDIA ortağı olan Palit’in GALAX’ın tüm kontrolünü ve operasyonlarını devraldığı da aktarılmış. Palit artık mevcut perakende stokları, garantiler ve iade hizmetleri de dahil olmak üzere markayla ilgili tüm faaliyetlerden ve taahhütlerden tek başına sorumlu olacak. Yani GALAX ekran kartı alanlar Palit üzerinden hizmetlere ulaşabilecek.

Kapanma nedeniyle de açıklama var. Şirketin söylediğine göre yapay zekâ çağı nedeniyle çeşitli hammaddelerin tedarikinde yaşanan kısıtlamalar nedeniyle böyle bir karar alınmak zorunda kalındı ve 32 yıllık marka bizlere veda etti. RAM krizinin etkisi olduğunu söyleyebiliriz. GALAX ağırlıklı olarak GeForce grafik kartı serisine ve SSD depolama çözümlerine odaklanmış bir marka olduğu için bellek ve donanım krizi onu kötü etkilemiş olabilir.

Tesla, Elon Musk'a 56 Milyar Dolar Maaş Vermek İçin Resmen Başvurdu

Tesla, Elon Musk'a 56 Milyar Dolar Maaş Vermek İçin Resmen Başvurdu

Steve Jobs Yıllar Önce Şirketin #2 Numaralı Çalışanıyken Neden Numarasını #0 Olarak Değiştirdi?

Steve Jobs Yıllar Önce Şirketin #2 Numaralı Çalışanıyken Neden Numarasını #0 Olarak Değiştirdi?

Tim Cook, Apple CEO'suyken Yaptığı İlk Büyük Hatasını Açıkladı

Tim Cook, Apple CEO'suyken Yaptığı İlk Büyük Hatasını Açıkladı

SpaceX, ABD Tarihinin En Büyük Silah Programına Dahil Oldu

SpaceX, ABD Tarihinin En Büyük Silah Programına Dahil Oldu

Bir Türk Kadınının Kurduğu Şirket, Nasıl Dünyaca Ünlü Bir Konuma Yerleşti? İşte Insider’ın Hikâyesi...

Bir Türk Kadınının Kurduğu Şirket, Nasıl Dünyaca Ünlü Bir Konuma Yerleşti? İşte Insider’ın Hikâyesi...

Apple'da Tarihi Gün: Tim Cook CEO'luk Görevinden Ayrıldı, Yeni CEO'nun Kim Olduğu Açıklandı

Apple'da Tarihi Gün: Tim Cook CEO'luk Görevinden Ayrıldı, Yeni CEO'nun Kim Olduğu Açıklandı

Apple'ın Yeni CEO'su John Ternus Ne Kadar Maaş Alacak?

Apple'ın Yeni CEO'su John Ternus Ne Kadar Maaş Alacak?

Apple'ı Tarihinde İlk Kez Bir Donanım Mühendisi Yönetecek: İşte Geçmişten Bugüne Apple CEO'ları ve Uzmanlık Alanları...

Apple'ı Tarihinde İlk Kez Bir Donanım Mühendisi Yönetecek: İşte Geçmişten Bugüne Apple CEO'ları ve Uzmanlık Alanları...

Tesla, Elon Musk'a 56 Milyar Dolar Maaş Vermek İçin Resmen Başvurdu

Tesla, Elon Musk'a 56 Milyar Dolar Maaş Vermek İçin Resmen Başvurdu

BYD Seal 08 Tanıtıldı: 1.000 Kilometre Menzil ve 5 Dakikada Şarj

BYD Seal 08 Tanıtıldı: 1.000 Kilometre Menzil ve 5 Dakikada Şarj

23 Yaşındaki Genç, ChatGPT ile Matematikçilerin 60 Yıldır Çözemediği Bir Erdös Problemini Çözdü

23 Yaşındaki Genç, ChatGPT ile Matematikçilerin 60 Yıldır Çözemediği Bir Erdös Problemini Çözdü

A101, Uygun Fiyata 58 İnç Crystal 4K Samsung Televizyon Satacak

A101, Uygun Fiyata 58 İnç Crystal 4K Samsung Televizyon Satacak

Epic Games'te 'Epic İndirimleri' Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

Epic Games'te 'Epic İndirimleri' Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

Sadece 9 Dakikada Tam Şarj Olabilen Yeni BYD Atto 3 Tanıtıldı

Sadece 9 Dakikada Tam Şarj Olabilen Yeni BYD Atto 3 Tanıtıldı

