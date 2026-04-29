Oyun dünyasını şok eden bir haber geldi. Yüksek performanslı GeForce GPU'lar ile bilinen ünlü ekran kartı şirketi GALAX'ın kapandığı ve faaliyetlerini durdurduğu açıklandı.

1994’ten beri faaliyette olan Hong Kong merkezli GALAX, dünyada önde gelen ekran kartı şirketlerinden biriydi ve Türkiye’deki oyunseverler tarafından da yakından tanınıyordu. GALAX, sınırları zorlayan yüksek performanslı GeForce grafik kartları ve SSD’ler satmasıyla bilinen bir firmaydı.

Ancak bugün oyun dünyasını şaşkına uğratan bir haber geldi. Öyle ki uzun yıllardır ekran kartı alanında bilinen bu şirketin kapanacağı açıklandı. Haber, ilk olarak şirketle görüşen Wccftech tarafından bildirildi.

Marka kapatıldı, tüm çalışanlar işten çıkarıldı

Paylaşılan bilgilere göre ünlü GPU üreticisi GALAX markası kapatıldı ve şirketin tüm çalışanları işten çıkarıldı. Bir diğer önde gelen NVIDIA ortağı olan Palit’in GALAX’ın tüm kontrolünü ve operasyonlarını devraldığı da aktarılmış. Palit artık mevcut perakende stokları, garantiler ve iade hizmetleri de dahil olmak üzere markayla ilgili tüm faaliyetlerden ve taahhütlerden tek başına sorumlu olacak. Yani GALAX ekran kartı alanlar Palit üzerinden hizmetlere ulaşabilecek.

Kapanma nedeniyle de açıklama var. Şirketin söylediğine göre yapay zekâ çağı nedeniyle çeşitli hammaddelerin tedarikinde yaşanan kısıtlamalar nedeniyle böyle bir karar alınmak zorunda kalındı ve 32 yıllık marka bizlere veda etti. RAM krizinin etkisi olduğunu söyleyebiliriz. GALAX ağırlıklı olarak GeForce grafik kartı serisine ve SSD depolama çözümlerine odaklanmış bir marka olduğu için bellek ve donanım krizi onu kötü etkilemiş olabilir.