Daha önceleri stok sorunlarıyla tüketicileri hayal kırıklığına uğratan NVIDIA, RTX 3080 ekran kartlarında da benzer bir sorunla karşı karşıya kaldı. Stokların dakikalar içerisinde tükenmesi kullanıcıları sinirlendirirken, NVIDIA ise problemle başa çıkmak çabaladığını belirtti.

Kaliforniya merkezli ekran kartı üreticisi NVIDIA, bu ayın başlarında tanıtılan yeni nesil ekran kartlarını nihayet geçtiğimiz gün satışa sunmuştu. Uzun süredir bugünü bekleyen ve yeni bir RTX 3080 satın almak için ekran başında sürekli sayfayı yenileyen kullanıcılar ise ne yazık ki umduğunu bulamadı zira stoklar dakikalar içerisinde tükendi.

NVIDIA'nın resmi internet sitesinde RTX 3080 için daha 'Satın Al' butonunu göremeden stoklar tükenince doğal olarak birçok kişi isyan etti. Stokların bu kadar hızlı tükenmesine neden olaraksa alışveriş botları gösterildi.

NVIDIA, siparişleri manuel olarak inceliyor:

Karaborsacıların, sınırlı sayıda üretilen ekran kartlarını alıp daha yüksek fiyata yeniden satmak amacıyla alışveriş botlarını kullandığı biliniyor. Sınırlı tedariki olan bir ürünün stoklarının bu kadar kısa sürede erimesi birçok müşteriyi hayal kırıklığına uğratıyor ve haliyle NVIDIA'nın marka deneyimini olumsuz yönde etkiliyor. Bu durumun farkında olan yeşil ekip ise bazı çözüm yolları üzerinde çalışıyor.

Tüketicilerden gelen tepkilerin ardından PCMag'e açıklamalarda bulunan ekran kartı üreticisi, "Bu kartları yasal müşterilerin ellerine teslim etmek için siparişleri manuel olarak incelemek de dahil olmak üzere mümkün olan her şeyi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

RTX 3080 ekran kartları, eBay'de on binlerce dolardan listeleniyor:

Alışveriş botları aracılığıyla birden fazla RTX 3080 siparişi veren fırsatçılar, ürünler daha ellerine geçmeden eBay'de satışa çıkarmaya başladı. Normal fiyatı 700 dolar olan RTX 3080'lerin değerinin onlarca kat üzerinde fahiş fiyatlarla listelenmesi tüketicilerin tepkisini çekti. Öyle ki birçok kullanıcı, eBay'deki karaborsacılara karşı savaş açmış durumda.

eBay'in hizmet şartlarına göre bir alıcı, ürünü satın almaktan vazgeçebilir ve müşteri ürünü satın almaktan vazgeçtiğinde satıcının ödeme itirazında bulunmadan önce 4 gün beklemesi gerekir. Bu sebeple tüketiciler, RTX 3080 ekran kartlarına binlerce dolar teklif verip daha sonrasında ürünü satın almaktan vazgeçiyorlar. Bu sayede fahiş fiyata ekran kartı satmaya çalışan kişileri bir nebze olsun yavaşlatmak mümkün hale geliyor.

RTX 3080 ekran kartlarının stokları şu anda tükenmiş durumda ve stokların ne zaman yenileneceği bilinmiyor. Manuel sipariş incelemeleri ve alınacak diğer önlemler, sorunu hafifletmeye yardımcı olabilir. NVIDIA'nın bu süreci nasıl yöneteceğini önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.