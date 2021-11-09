Microsoft, Öğrencilere Özel Dizüstü Bilgisayarını Tanıttı

Microsoft, bugün öğrencilere özel Windows 11 SE versiyonuyla birlikte öğrencilere özel Surface laptopunu da tanıttı. Oyun ve benzeri aktiviteler için orta ya da düşük seviye kaçacak bilgisayar, eğitim için yeterliden fazla görünüyor.

Microsoft, Chromebook’un okullarda yaygınlaşmasına bir “dur” diyerek yeni öğrenci ve eğitim görevlisi dostu laptopunu duyurdu. Chromebook, son zamanlarda özellikle ABD’deki okullarda eğitim amacıyla en çok kullanılan cihazlardan biri olmuştu. Yeni Surface Laptop SE bunu değiştirecek potansiyele sahip gibi görünüyor.

Surface Laptop SE’yi duyuran Microsoft, yeni bir Windows 11 versiyonuyla çalışacak. Özellikle okullara ve öğrencilere satılacak olan cihazın fiyatı ise 249 dolar olacak.

Okul için elverişli, fiyatı ise öğrenci dostu

Micrososft’un yeni laptopunun donanımsal ve yazılımsal özellikleri tamamen eğitim için tasarlandı. Surface Laptop Go ile aynı klavye ve dokunmatik fareye sahip cihaz, 11,6 inçlik ekranıyla 1366 x 768 çözünürlük sağlayacak. Intel Celeron N4020 ya da N4120 işlemciyle çalışacak Surface SE, 4/8 GB RAM ve 64/128 GB dahili hafıza seçenekleriyle satışa sunulacak.

Bir USB-A, bir USB-C, bir 3,5mm jack girişi ve standart bir şarj girişi taşıyacak laptop, çevrimiçi eğitimde iş görür diyebileceğimiz 1 MP ve 720P’lik bir ön kameraya sahip olacak. Microsoft, aynı zamanda eğitimde kullanmak üzere geliştirilen Windows 11 SE’yi de bugün tanıttı. Surface Laptop SE, eğitim alanında kullanmaya oldukça elverişli olan bu pratik işletim sistemiyle birlikte gelecek. 249 dolarlık fiyat etiketiyle raflarda yerini alacak olan bilgisayar, Surface serisinin şu ana kadarki en ucuz ürünü olacak.