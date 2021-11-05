Windows 11 tanıtıldığı günden bu yana kullanıcılar, birçok hata ile karşılaştı. Ancak bugün oldukça ilginç bir hata keşfedildi. Windows 11’in sınırsız gücüyle bir kullanıcının bilgisayarında, bataryanın %104 şarj edildiği görüldü. Bir de yazıyla söyleyelim, evet bir kullanıcının bilgisayarı yüzde yüz dört şarj oldu.

Tam bir ay önce tüm dünyada kullanımına sunulan Windows 11, kullanıcıların karşılaştığı çeşitli hatalarla sık sık gündeme geliyordu. Bugün de yeni işletim sistemine geçen bir kullanıcı, karşılaştığı hatayı Reddit hesabından paylaştı. Zondax adlı kullanıcı şarjının %100’ü aşarak %104’e ulaştığını tespit etti.

Kullanıcı, bilgisayarında pil simgesinin üzerine gelindiğinde “pil durumu:tamamen şarj oldu” mesajını görüntüledikten sonra şarj kablosunu çıkarmadı.Birkaç saat sonra şarj yüzdesinin %104’e kadar yükseldiğini fark etti.

“Sınırsız güç performası”

Şirket, Windows 11 ile karşılaşılan hatalara yönelik birçok güncelleme çalışmaları yapıyor. Fakat yine de henüz çözüme kavuşturulamayan birçok kronik sorun devam ediyor. Zondax adlı bir kullanıcı Reddit’te Windows 11’de bataryasının %103 şarj olduğunu gösteren bir ekran görüntüsü paylaştı. Ardından gönderiyi “Fişini çekmek istemiyorum, ne kadar ileri gideceğini merak ediyorum” notuyla güncelleyerek pil durumunun %104’e kadar yükseldiğini gösteren bir ekran görüntüsü paylaştı. Daha fazla artmayınca şarj kablosunu çıkardığını söyleyen kullanıcı, güç kablosunu çıkarınca şarjın 100’den geri düşmeye başladığını belirtti.

Peki bu, sınırsız güç performansı hedefleyen bir Windows 11 özelliği mi? Elbette hayır. Bu ufak bir yazılım hatası. Windows 11’de daha önce şarjın belli bir seviyede takılı kalması, şarjın bir anda hızlıca düşmesi gibi sorunlarla da karşılaşılmıştı. Bugün paylaşılan gönderideki bu sorunun da temelde aynı sistemsel hatadan kaynaklandığını söyleyebiliriz.

Bu tarz küçük sorunlarla karşılaşıldığında Windows 11 kurulumunun en baştan yapılması problemleri çözebilir.