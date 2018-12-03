Microsoft’un, yayınlandığı günden bu yana sorun çıkartan 1809 güncellemesi nedeniyle uğraştığı dertlere yenileri eklendi.

Yazılım devinden yapılan açıklamada, Morphisec ile birlikte çalıştıkları ve Morphisec Yazılım Geliştirme Kit’i ile ilgili olası sorunları araştırdıkları bilgisi verildi. Bu sorunların sonucunda, Morphisec’in sağladığı çözümleri kullanan kullanıcıların MS Office ile sorunlar yaşayabilecekleri açıklandı.

Cisco AMP for Endpoints gibi Morphisec SDK kullanan uygulamaların yüklü olduğu bilgisayarlarda, MS Word dokümanları kaydedilemiyor. Açıklama, Windows 10 güncelleme sayfasına da eklendi.

Daha sonraki güncellemelerde bu sorun elbette ki ortadan kalkacaktır ancak şu anda, sorunlu yazılım tespit edilen bilgisayarlarda 1809 güncellemesi engelleniyor. Microsoft’un açıkladığı net bir güncelleme tarihi yok. Birikmiş olan bütün sorunların çözüleceği bir 1809 güncellemesinin yakın zamanda yayınlanması bekleniyor.

Aralık 2018 güncellemesi önümüzdeki hafta gelecek. Bu güncelleme ile hem güvenlik arttırılacak hem de son güncellemeyle ortaya çıkan bazı önemli problemler giderilecek.