Windows 10 işletim sistemindeki sorunlarla birçok kullanıcıdan şikâyetler alan Microsoft, yine kullanıcıları sinirlendirecek bir hamleye daha imza attı. Microsoft, kullanıcısının izni olmadan Office uygulamalarının web sürümlerini kişinin bilgisayarına yükledi.

Microsoft'un en son çıkardığı işletim sistemi olan Windows 10, kullanıcılar arasında birçok tartışmanın konusu konumunda bulunuyor. Bu tartışmaya son katılan isimlerden bir tanesi de The Verge yazarı Sean Hollister oldu.

Hollister, yazdığı bir yazının ortasındayken yemek yemek için bilgisayarının başından kalktığını ve geri döndüğünde ise Windows 10'un kendi izni olmadan bilgisayarı yeniden başlattığını söylüyor. Bilgisayarın yeniden başlatılmasının sebebi ise yeni bir işletim sistemi güncellemesinin 'zorla' kurulması.

Windows 10'un kurduğu izinsiz uygulamalar

(Sean Hollister'ın güncelleme sonrası başlat menüsü)

Hollister, bilgisayarın yeniden yükleme işleminin tamamlanmasının ardından yazdığı yazının olduğu gibi kaldığını ancak Microsoft'un kendisinin istemediği Word, PowerPoint, Excel ve Outlook'un web sürümlerini bilgisayarına yüklediğini dile getirdi. Microsoft, bundan önce de Microsoft Edge tarayıcısını kullanıcılarının izni olmadan yüklemiş ve tepki çekmişti.

Microsoft Office uygulamalarının bir anda Başlat Menüsü'nde belirdiğini söyleyen The Verge yazarı, kendisinin daha önce şu an kullandığı bilgisayara Microsoft Office yüklemediğini de dile getirdi. Tabii birçok kişi Office uygulamalarına ücretsiz bir şekilde sahip olduğunu düşünebilir. Ancak Hollister'a göre bunlar, zaten herhangi bir tarayıcıda açılan web sürümlerinin kısa yollarıydı.

Hollister, Microsoft'un kendi bilgisayarında bu tür izinsiz bir işlem yapması konusunda ise oldukça sinirlenmiş gözüküyor. Yazar, kendisinin şanslı olduğunu ve yazdığı yazının korunduğunu dile getirirken bazı arkadaşlarının ise bu kadar şanslı olmadığını, o sırada yaptığı işlerin bir anda silinip gittiğini ifade ediyor.

Peki, siz Microsoft'un bu güncellemelerle birlikte izniniz olmadan yüklediği uygulamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin de başınıza bu tür olaylar geldi mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.