Microsoft, geliştiricilerin akıllı programlar oluşturabilmesi için yeni bir API duyurdu. Şu an için ön izleme sürümü olarak bulunan Windows Vision, geliştiricilerin işini bir hayli kolaylaştırıyor.

Microsoft'un duyurduğu Windows Vision ile geliştiricilerin işlerinin kolaylaştırılması planlanıyor. Özellikle nesnelerin seçimi ve yüz ifadeleri gibi anlaşılması zor olan nesneler için geliştirilmiş olan Windows Vision; nesneleri algılayabiliyor, yüz ifadelerini çözümleyebiliyor ve genel hatlarıyla bir iskelet oluşturabiliyor.

Microsoft bu API'nin şu an için önizleme sürümü kullanıma sundu. Windows Vision, .NET ve Win32 tabanlı Windows uygulamalarında kullanılabiliyor. API tek başına çalışabileceği gibi diğer API'lerle birlikte de kullanılabilen API, yazılımcıların sıklıkla tercih ettikleri OpenCV gibi kütüphanelerle birlikte de kullanılabiliyor. API'nin yardımıyla ortaya çıkarılan veriler ise ayrı ayrı ya da tek bir paket haline getirip kullanılabiliyor.

Windows Vision'a ait API'ye buradan erişebilirsiniz.