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Microsoft Uyardı: "Yapay Zekâ Ajanları, Şirketler İçin İç Tehdide Dönüşebilir"

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Microsoft, öngörülemez yapay zekâ ajanlarının kurumlar için iç tehdit oluşturabileceğini belirterek yeni güvenlik araçlarını duyurdu.

Microsoft Uyardı: "Yapay Zekâ Ajanları, Şirketler İçin İç Tehdide Dönüşebilir"
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Yapay zekâ modellerinin kurumsal süreçlere entegrasyonu hızla yaygınlaşırken, Microsoft’tan dikkat çeken bir güvenlik uyarısı geldi.

Şirket, işletmeleri otonom yapay zekâ ajanlarının yol açabileceği risklere karşı korumak amacıyla yeni güvenlik araçlarını kullanıma sundu. Yapay zekâ sağlayıcılarının güvenlik taahhütlerinin tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Microsoft yönetimi, kurumların bizzat finanse edip devreye aldığı bu sistemlerin âdeta yoldan çıkmış bir çalışan gibi "iç tehdit" yaratabileceğine dikkat çekiyor.

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Microsoft Uyardı: "Yapay Zekâ Ajanları, Şirketler İçin İç Tehdide Dönüşebilir"
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"En gelişmiş modellere bile güvenilemez"

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Haziran ayında tanıtılan ve Anthropic ile OpenAI’ın güvenlik açıklarını tarayan güçlü sistemlerine karşı geliştirilen "Project Perception" çatısı altına yeni özellikler eklendi. Bu güncellemelerin başında, kurumların kullandığı yapay zekâ ajanlarını anlık denetleyen "Guardian Agents" (Muhafız Ajanlar) geliyor. Daha önce dışarıdan gelebilecek yapay zekâ kaynaklı siber saldırılara odaklanan savunma stratejisi, artık bizzat şirket içindeki ajanları hedef alıyor.

Microsoft CEO’su Satya Nadella, model geliştiricilerine koşulsuz güven duyulmaması gerektiğinin altını çizerek zekâ tedariki ile zekâ üzerindeki yetki kontrolünün birbirinden ayrılması gerektiğini savunuyor. Microsoft Güvenlik Birimi Lideri Hayete Gallot ise durumu şu sözlerle özetliyor: "Menşei ne olursa olsun, en gelişmiş frontier modellere güvenilemez." Modellerin kötü niyetli oldukları için değil, doğaları gereği öngörülemez olmaları ve kurumsal normlar yerine yalnızca görevi tamamlamaya odaklanmaları bu güvensizliğin temelini oluşturuyor. Hassas verilere ve kritik yetkilere sahip bu yazılımlar, kontrolsüz bırakıldığında kurumlara ciddi zararlar verme potansiyeli taşıyor.

Bağımsız denetim ve donanım desteği

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OpenAI ve Anthropic gibi devlerin en büyük yatırımcıları ve bulut sağlayıcıları arasında yer alan Microsoft’un bu hamlesi, ilk bakışta kendi iş ortaklarına yönelik bir güvensizlik gibi görünse de arkasında bağımsız bir denetim mantığı barındırıyor. Şirket, ajanları üreten yapay zekâ laboratuvarları ile onları denetleyen güvenlik katmanının bağımsız olması gerektiğini belirterek güvenlik pazarındaki yerini sağlamlaştırıyor.

Bu strateji doğrultusunda Microsoft Defender, çalışanların iş ortamına soktuğu Claude Code ve Codex gibi 60 farklı ajan türünü tespit edebilecek donanıma kavuşturuldu. Sisteme, ajanların izinlerini dinamik olarak kısıtlayan ve riskli kararlarda insan onayını zorunlu kılan protokoller entegre edildi. Ajanların potansiyel birer iç tehdit olduğu fikri sektör genelinde de karşılık buluyor; NVIDIA liderliğinde kurulan ve 100’den fazla şirketin desteklediği "Open Agent Safety Platform" ile ajanları izole eden donanımsal acil durdurma sistemleri geliştirilirken, Microsoft da yerleşik güvenlik kontrollerine sahip yeni Surface serisiyle bu dönüşüme eşlik ediyor.

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