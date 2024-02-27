Microsoft, yapay zekâ sektöründeki tekel imajından kurtulmak için bir "framework" oluşturdu. "Yapay Zekâ Erişim İlkeleri" isimli bu framework, Microsoft'un bazı taahhütlerini içeriyor.

Yapay zekâ sektörünün önde gelen iki ismi olan Microsoft ile OpenAI arasında derin bir bağ bulunuyor. Microsoft, bundan birkaç yıl önce OpenAI'a milyarlarca dolarlık yatırım yaptı. Bu yatırım, teknoloji dünyasının Microsoft'a bakışını değiştirdi. Sektördeki genel kanı, Microsoft'un OpenAI yatırımı ile yapay zekâ sektöründe tekelleştiği yönünde.

Şimdiyse Microsoft'tan bununla ilgili dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, "Yapay Zekâ Erişim İlkeleri" olarak isimlendirdiği bir "framework" oluşturdu. Bu framework, Microsoft'un yapay zekâ veri merkezi altyapısını ve diğer yapay zekâ teknolojilerini nasıl işlettiğini anlatıyor. Microsoft'un gelecekte neler yapacağı da yine bu framework çevresinde olacak.

Microsoft, ne gibi taahhütler verdi?

Microsoft'un yapay zekâ ilkelerine baktığımızda şirketin bir uygulama mağazasından bahsettiğini görüyoruz. Bu mağaza, kullanıcıların farklı farklı yapay zekâ modellerine ve araçlarına ulaşmalarını sağlayacak. Öte yandan; hâlihazırda bir yapay zekâ modeli veya aracını kullanan bir müşteri, isterse bunu değiştirebilecek. Ayrıca Microsoft, müşterilerine ait verileri, yapay zekâyı eğitmek için kullanmayacağına dair de bir söz veriyor. Microsoft, oluşturduğu ilkelerle piyasada rekabete izin verdiğini göstermiş olacak.

Ancak bu noktada dikkatlerden kaçmaması gereken bir husus var. Microsoft, oluşturduğu ilkeler için bir takip mekanizması oluşturmadı. Yani bu ilkelere uyulup uyulmadığını kimse bilemeyecek. Aslına bakacak olursak Microsoft'un böyle bir gayesi olduğundan bile emin değiliz. Şirket büyük bir olasılıkla, OpenAI'daki 13 milyar dolarlık yatırımının düzenleyici kurumlara takılması hâlinde, bu ilkeleri koz olarak kullanıp, en azından rekabeti sağlamak için çalıştığını iddia edecek.