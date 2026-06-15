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TÜBİTAK Tarafından Geliştirilen Yerli ve Millî Yapay Zekâ Modeli Bilge Tanıtıldı

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TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen yerli ve millî yapay zekâ modeli Bilge tanıtıldı.

TÜBİTAK Tarafından Geliştirilen Yerli ve Millî Yapay Zekâ Modeli Bilge Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde önümüzdeki yıllarda Türkiye’yi yapay zekâ alanında çok daha aktif ve eğitimli hâle getirecek “Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı”nı duyurmuştu. Bu kapsamda TÜBİTAK’tan da özel bir duyuru yapıldı.

Bu duyuru, TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen ve Türkiye’nin yerli ve millî yapay zekâ modeli olarak nitelendirilen Bilge isimli modeldi. Türkçe büyük dil modeli altyapısı olarak gelen Bilge, büyük ilgi görmüştü.

Henüz kullanıma sunulmayan Bilge ne gibi yeteneklere sahip?

Türkiye’nin yerli yapay zekâ modeli Bilge, bildiğiniz diğer dil modellerine benzer işlevler gerçekleştirebiliyor. Yapay zekâ modeliyle doğal sohbetler gerçekleştirebiliyor, ona istediğiniz tarzda soruyu sorabiliyorsunuz. Türkiye’nin ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmiş bir model olduğu belirtiliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı’yla yaptığı bir konuşmanın videosunu da yukarıda görebilirsiniz. Maalesef teknik detayları ve ayrıntılı özellikleri henüz açıklanmadı.

Buna ek olarak TÜBİTAK’tan Bilge’ye ilişkin önemli bir açıklama da yapıldı. TÜBİTAK, Bilge’nin henüz kullanıma açılmadığının, internette çeşitli platformlarda Bilge adıyla sunulan ya da onunla ilişkilendirilen uygulama ve hizmetlerin TÜBİTAK tarafından sağlanan hizmetler olmadığının altı çizildi. Bilge’ye ilişkin süreçlerin yakında resmî kanallardan paylaşılacağı ifade edildi.

2026-2030 Yıllarını Kapsayan "Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı" Duyuruldu 2026-2030 Yıllarını Kapsayan "Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı" Duyuruldu
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